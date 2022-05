Derfor vurderte han å trekke seg fra TV 2-program

Med ekstravagante kjoler, store parykker og 16 centimeter høye hæler har dragqueen Skrellex imponert TV-seerne i TV 2-serien Drags og Drag me out på TVNorge.

I realityserien Drags blir vi, i likhet med fire andre queens, kjent med mannen bak alle «skrellene»; nemlig mosseværingen Kai Thomas Larsen (35).

– I dragmiljøet er Skrellex kjent for å være litt gærn, men det er jo ikke Kai Thomas. De er to forskjellige personer. Jeg har fått mye gode tilbakemeldinger på at jeg tør å vise hvem er jeg som privatperson, selv om det satt litt langt inne for meg, forteller Larsen til TV 2.

DRAGS: I realityserien Drags følger vi livet til fem ulike drag-artister. F.v: Hani Assaf (Frida Marida), Marius Natland (Artica), Kai Thomas Larsen (Skrellex), Marius Hagen (Pamela The Pam), og Sondre Tarud (Salty). Foto: TV 2

Kontaktet av foreldre

Det er en sprudlende mann i dress og stråhatt som møter TV 2 på Bølgen & Moi i Oslo. Her har Larsen det han kaller for «voksenjobb», som innebærer å ha ansvar for administrasjon og booking ved avdeling Tjuveholmen og Gimle.

– Jeg har jobbet her i seks år nå, og trives veldig godt. Det er deilig å kunne ha en fast jobb å gå til, slik at jeg får en avkobling fra showbizlivet.

Larsen har lang fartstid som danser og showmann. Noen kan kanskje huske han fra talentkonkurransen Grease på TVNorge i 2008, da han kom på en andreplass i kampen om rollen som Danny.

Larsen skapte mediestorm og satte fyr på kommentarfeltene da han sto frem som homofil i Se & Hør, rett før finalen.

– Jeg husker at det gikk veldig inn på meg. Så jeg trakk meg vekk fra mye i en lang periode, bare fordi at det brydde meg, og jeg ble såret. I dag hadde jeg ikke reagert sånn, fordi jeg er såpass trygg på meg selv, forteller han.

De siste ukene har vi sett Larsen som «drag-mom» i Drag me out, der han kler opp kjendiser som dragqueens. Og etter premieren på realityserien Drags, har tilbakemeldingene vært overveldende for 35-åringen.

– Det har kommet noen tårer hver dag. Jeg har fått så mange meldinger fra foreldre, og de jeg kanskje ikke trodde skulle se på dette, som virkelig har fått øynene opp for drag. De sitter og ser på dette med barna sine, og det betyr alt for meg, sier han.

FORBILDE: Larsen har gjort inntrykk på TV-seerne, og han har blitt kontaktet av foreldre som har satt veldig pris på serien. Foto: Jørgen Nordby

Foto: Jørgen Nordby

For da Larsen vokste opp, hadde han ikke mange å se opp til, og skeiv representasjon var det lite av på TV.

– Det er så viktig at man endelig får programmer om den skeive kulturen i Norge, og vise at man skal kunne tørre å være seg selv i 2022.

Se Larsen fortelle om drag-livet og hvordan han endte opp som Skrellex øverst i saken.

SKEIV KULTUR: Larsen mener det er på høytid at skeiv kultur blir representert på TV. Foto: TV 2

Ville trekke seg

Skrellex er en utadvendt og gæren person, men privat er østfoldingen en rolig og introvert type. Og han slapper best av når han får ligge på sofaen hjemme og se på Netflix sammen med katten Dana.

Til TV 2 forteller han at han holdt på å trekke seg fra Drags, da tanken på å skulle vise seg frem som privatperson skremte han litt.

– Jeg var litt skeptisk til å bli med på Drags da jeg fikk vite at de skulle bli med meg hjem og filme at jeg matet katten min, liksom. Jeg tenkte: Er jeg bra nok til å bli med på det? Jeg føler meg ganske kjedelig som privatperson.

SKREMMENDE: Tanken på å skulle vise seg frem som privatperson satt langt inne for Larsen. Foto: TV 2

Men han angrer ikke på at han ble med på serien.

– Jeg vil ikke kalle oss i drag-miljøet for normale akkurat, men det er jo viktig å vise alle der ute hvem vi er på privaten og vise at vi også har en ganske normal hverdag, mener han.

Støttende adoptivforeldre

Larsen vokste opp i Moss sammen med foreldrene som adopterte han da han var to år gammel. Han minnes en vanskelig ungdomstid der han ble mobbet for å være feminin og annerledes.

Heldigvis hadde han god støtte i foreldrene, og han er takknemlig for at de har vært åpen om opphavet hans helt siden han var liten.

– Min biologiske mor har alltid vært i bildet, og hun var som en slags tante i begynnelsen.

Åpenheten har gitt han to familier, fire biologiske søsken og to nevøer.

– Vi har blitt en stor familie. Den eldste nevøen min vil bare se på onkel Kai, så nå går det på repeat med Drags og Drag me out på TV, også står han foran og danser og hopper. Det er fantastisk, sier han og smiler stort.

– Har det at du er adoptert preget deg på noen måte?

– Jeg tror det preget meg litt da jeg var yngre. Når man forstår at man er adoptert, får man alltid en følelse av å ikke være ønsket eller bra nok. Og siden jeg er skeiv i tillegg, har jeg jo slitt med den indre kampen om at man ikke passer inn, sier han og legger til:

– Jeg kunne ikke fått bedre foreldre enn de jeg ble adoptert til. Jeg er så heldig som fikk komme til mamma og pappa.

TAKKNEMLIG: Moren har alltid vært en god støtte. Foto: TV 2

Lite lukrativt

Fascinasjonen for drag-kulturen startet tidlig, og han fikk virkelig øynene opp for bransjen da han fikk jobbe som bakgrunnsdanser for gruppa Queentastic i 2006.

Det er bare fem år siden han fant ut at dette var såpass gøy at han ville bli en aktiv drag-artist. Men artistlivet holder som en hobby for han.

HOBBY-DRAG: Larsen har vært aktiv som drag-artist i fem år, men ønsker kun å ha det som en hobby. Foto: Jørgen Nordby

– Artistlivet er hardt, og jeg fant ut at drag ikke er noe jeg absolutt må leve av, men en hobby jeg kan tjene penger på. Det er den store forskjellen. Drag kan jeg gjøre fordi jeg synes det er gøy, og den friheten til å kunne skape hva man vil er fantastisk.

Drag-livet er ikke spesielt lukrativt, og når den erfarne artisten får spørsmål fra folk som ønsker å begynne med drag, gjør han dem oppmerksom på flere ting.

FRIHET: Larsen elsker å kle seg opp som Skrellex, og han liker å ha frihet til å skape det han vil. Foto: Jørgen Nordby

– Det er kostbart og tidkrevende å være dragartist. En parykk bare, hvis man vil ha menneskehår, koster 18 000 kroner. Mine parykker ligger på 3000-4000 kr, men det er ganske mye det også. Mange dragartister er flinke til å sy antrekkene sine og sminke seg selv, men der er ikke jeg.

Antrekkene kjøper han av andre, eller så får han hjelp av familien.

– Jeg har heldigvis mamma og ei tante som syr for meg hvis jeg trenger det, og det er jo helt fantastisk å kunne ha en sånn ting sammen med familien sin.

For tiden har parykkene, kjolene og hælene tatt en pause, og Larsen har fullt fokus på jobben på Bølgen & Moi. Men i juni, da braker det løs med pridefest – og Skrellex er klar for en Norgesturné fylt med glede, latter og herlig galskap.

– Jeg gleder meg helt vilt. Endelig kan vi slå oss løs og vise kjærlighet uten å tenke på meteren.

Se Drags mandag, tirsdag og onsdag klokken 23.15 på TV 2 Livsstil, og når du vil på TV 2 Play.