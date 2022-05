Skal lagre CO2-utslipp fra London-søppel på bunnen av Nordsjøen

I et lager 2.600 meter under havbunnen i Nordsjøen skal nå CO2-utslipp fra søpla til Londons innbyggere lagres permanent.

– I dag vil selskapene undertegne den største kontrakten for slik innsamling så langt. 1, 5 millioner tonn med utslipp fra Londons søppel skal fraktes ut på skip og lagres, sier statsminister Jonas Gahr Støre til TV 2.

– Det er et veldig viktig markering av at dette er det mulig å gjøre, og at det er interesse for å gjøre det. Norsk teknologi er konkurransedyktig og vil kunne redusere utslipp også utenfor Norges grenser.

– Dette kan Norge

Under statsminister Jonas Gahr Støres første bilaterale besøk til London post-Brexit, er energi og grønn omstilling på agendaen. I en rundebordkonferanse med blant annet den britiske ministeren for energi, Kwasi Kwarteng, ble avtalen signert.

Storbritannias største avfallshåndteringsselskap, Cory, planlegger for å fange 1,5 millioner tonn CO2 i året fra avfallsforbrenningsanlegg i London innen 2030. De vil benytte seg av lageret i norske Langskip.

Langskip er Norges fullskala CO2-håndteringsprosjekt som skal fange, transportere og lagre CO2. Gassen gjøres flytende, fraktes til kysten og pumpes ut i rør ut på sokkelen der det lagres på havets bunn.

– Dette kan Norge. Vi har drevet med det i Nordsjøen siden tidlig på 90-tallet. Vi kan lagre det trygt under havbunnen. Der har vi lagringsrom for all Europas CO2 for kanskje et helt århundre, sier Støre.

– Er lagring av CO2 et forsøk på at vi kan fortsette å produsere fossil energi?

– Det er først og fremst for å få CO2 ut av industriprosesser som er i dag, sier Støre.

Han hevder karbonfangst og lagring er den eneste realistiske måten å kutte CO2-utslipp fra industrier som sementproduksjon og avfallshåndtering. Avfallsbransjen står i dag for om lag fem prosent av globale utslipp.

Karbonfri fremtid

Støres klimadrøm er å i fremtiden kunne ta CO2 ut av gass for å produsere hydrogen. Blant annet ønsker Tyskland at 20 prosent av deres energi skal komme fra hydrogen på sikt.

– Det fossile går ned, men på den veien må vi også lagre og få ut CO2 fra industriprosesser. Det er ingen klimaforsker som kan peke veien mot nullutslipp uten at vi lykkes med det, sier Støre.