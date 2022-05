Ny russisk offensiv: – Må velge mellom pest eller kolera

En ny vri på offensiven fra de russiske styrkene kan være et forsøk på en nedskalert knipetangsmanøver, sier generalløytnant.

Fredag avslørte britisk etterretning at ukrainske styrker har klart å stoppe de russiske i å komme seg over den strategisk viktige elven Siverskyj Donets, som ligger i det østlige Ukraina.

Ukrainske myndigheter sier at Russland har forsøkt å krysse elven helt siden 8. mai, melder BBC.

Nå sier Storbritannias forsvarsdepartement ifølge Sky News at det ser ut til at Russland har tapt bortimot en hel bataljon her, samt alt broutstyr.

Satellittbilder viser utbrente, pansrede kjøretøyer ved elven og ser ut til å underbygge påstanden, men ingen uavhengige medier har foreløpig kunnet bekrefte den.

Etter en stor omgruppering av de russiske styrkene, har det nye målet lenge vært rettet mot Donbass-regionen for å få full kontroll over Luhansk og Donetsk.

De siste ukene har vært preget av mye stillstand i området, hvor flere eksperter har spekulert i om dette skyldes mangel på russiske styrker eller om begge hold venter på flere ressurser og mer utstyr.

MISLYKKET FORSØK: Det lykkes ikke de russiske styrkene i å krysse denne viktige elven. Foto: Det ukrainske forsvaret / NTB

Store minefelt i området

Gjennom det siste døgnet har likevel den russiske fremmarsjen tatt en ny vri, som kan være en endring vi ikke har sett tidligere i denne invasjonen, mener ekspert.

– Deler av elven var en del av den viktige kontaktlinjen en gang i tiden. Her er elvesidene befestet og det er vanskelig å ta seg over, mye grunnet store minefelt i området, sier Arne Bård Dalhaug til TV 2 fredag.

Elven Siverskyyj Donets ligger tett på byen Severodonetsk i sør, noe som gjør at den fungerer som et naturlig hinder mot russiske styrker som kommer inn den veien.

– I praksis vil en russisk kryssing nær denne byen være nærmest umulig da elven utgjør et stort hinder for de russiske styrkene, sier Dalhaug.

Den pensjonerte generalløytnanten er tidligere sjef for Forsvarsstaben og i tillegg til flere år i Nato, har han jobbet tre år i Luhansk-region for Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE).

Han har derfor selv vandret mye i områdene langs elven Siverskyj Donets og kjenner området godt.

Nå avslører han flere interessante detaljer rundt angrepet.

– Vil avskjære de ukrainske styrkene

Den beryktede kontaktlinjen, som strekker seg over 500 kilometer fra nord til sør, er den som skiller regjeringsstyrkene i vest fra seperatiststyrkene i øst.

Dalhaug tror de russiske styrkene har kommet inn fra sørsiden, for å angripe byene Severodonetsk og Lysytsjansk, som ligger på hver sin side av elven.

– Dersom de kommer seg videre til landsbyen Bilohorivka og får krysset elven, samtidig som de russiske styrkene har overtatt byen Kreminna, så vil dette avskjære de ukrainske styrkene som befinner seg i området, sier den tidligere sjefen for Forsvarsstaben, og legger til:

– Det var veldig viktig å stoppe det russiske forsøket på å krysse elven der.

VANSKELIG OPERASJON: Arne Bård Dalhaug beskriver elven som vanskelig å krysse, mye grunnet myk og ustabil gjørmebunn. Foto: Det ukrainske forsvaret / NTB

Vanskelige forhold

Hovedproblemet med å krysse denne elven er landskapet i og rundt elven, forklarer Dalhaug.

– Det er en elv av en viss størrelse, og russerne er nok ikke oppmerksomme på de store myrområdene rundt. Vi snakker om en elv som flyter igjennom et veldig bløtt landskap med ekstremt mye myr, som gjør elvebunnen myk.

Denne konsistensen gjør det særlig utfordrende for de russiske styrkene.

– De må bruke flytebroer og markforsterkninger, som krever mye utstyr på begge sider av elven. De trenger stålmatter eller annet materiale som er sterkt nok til å forsterke bakken, for å kunne frakte stridsvogner og pansrede kjøretøy over elven, sier Dalhaug.

Han beskriver det som en kjempekomplisert operasjon, som mest sannsynlig har vært veldig tidskrevende. I tillegg kreves det store mengder personell, som vil måtte jobbe noe ubeskyttet for å få til en slik krysning.

Blir pest eller kolera

Det nye forsøket har ikke gått upåaktet hen og flere bilder, utgitt av det ukrainske forsvaret, viser massive ødeleggelser av russiske utstyr i elven og langs elvebredden.

Et resultat som igjen kan få store konsekvenser for de russiske styrkene i den videre krigføringen, hvor de nå mangler mye utstyr til å kunne gjennomføre lignende aksjoner.

– Hvorfor velger de den veien når metoden er så vanskelig?

– Problemet er at det er vanskelig å angripe byen Severodonetsk, hvor de har hatt null fremgang de siste ukene. Den består av mye mur og sterke forsvarsstillinger, sier Dalhaug, og legger til:

– Det blir derfor litt som å velge mellom pest og kolera.

Generalløytnanten tror ukrainerne har brukt observasjonsdroner til å avdekke den russiske offensiven. På den måten kan artilleriild bli ledet til riktig sted og man får angrep og kraftige nedslag hvor det oppnås mest skade.

Noe de siste bildene bærer sterkt preg av.

STORE MENGDER: Bilder avslører restene av angrepet mot den russiske offensiven. Foto: Det ukrainske forsvaret / NTB

Hele verden følger med

Det er så langt ingen informasjon som tyder på at russerne har lykkes med den nye operasjonen. Tvert imot, om ukrainerne snakker sant.

Over de siste ukene har det kommet inn rapporter om at russerne nærmer seg byen Izium og beveger seg sørover, samtidig som de russiske styrkene som har kjempet harde kamper i havnebyen Mariupol er på full fart nordover.

Offensiven mot elven kan være et resultat av den manglede framgangen andre steder.

– Dette kan være et forsøk i å gjennomføre en nedskalert operasjon og et forsøk på en mindre knipetangsmanøver, sier Dalhaug, som er tydelig på at det kun er spekulasjoner på nåværende tidspunkt.

En knipetangsmanøver vil si at styrkene kommer inn fra flere sider samtidig, hvor «fienden» blir omringet og avskåret fra sine egne styrker og forsyningslinjer.

– Er dette enda et slag i ansiktet for russerne?

– Det er det ingen tvil om, og i vår digitaliserte tid får hele verden se bildene av de mislykkede operasjonene.