Sønnen er i Azovstal: – Russerne vil ha dem som troféer, koste hva det koste vil

Soldater som er fanget i Azovstal-stålverket i den beleirede byen Mariupol er fullstendig adskilt fra omverdenen og alle forsyningslinjer. De er fullt klar over at hver dag kan bli deres siste.

Siste håp

De har ingen militær mulighet til å kjempe seg ut av stålverket ved egen hjelp, og deres siste håp er at det kommer hjelp utenfra. Gjerne i form av en politisk løsning.

Inne fra stålverket kommer videomeldinger og bilder som beskriver det desperate behovet for hjelp. Det dreier seg angivelig om 600 sårede soldater som må evakueres.

INNESPERRET: Bilder publisert av Azov-bataljonen i stålverket viser sårede soldater som mangler en arm eller bein eller som har skader i ansiktet, og som i tillegg lever under svært uhygieniske forhold.

På utsiden kjemper en gruppe slektninger en desperat kamp for livene til sine kjære. En av dem er moren til Illya Samojlenko, som er Azov-bataljonens etterretningsoffiser, Alla Samojlenko.

MOR: Alla Samojlenko under intervjuet med TV 2.

Han fungerer ofte som talsperson når bataljonen uttaler seg fra stålverket til internasjonale medier.

– Når jeg snakker med ham, spør jeg om han kan fortelle det jeg får lov til å vite. Jeg spør ikke hva de spiser, om de har mer våpen, hvor lenge de kan stå imot russerne, om de har håp om å bli reddet, og så videre, sier Samojlenko til TV 2.

Illya Samojlenko kjempet med Azov ved fronten fra 2015 til 2017. Da ble han hardt skadet. Han mistet en hånd og ett øye, og var nær ved å dø. Etter ett års rehabilitering var han tilbake i tjeneste og dro på et oppdrag i Mariupol 20. februar, fire dager før invasjonen.

– Jeg håper intenst at deres militære dyktighet lar dem overleve. De er godt forberedt og de forstår hva de gjør, sier hun.

Hun sier de innesperrede soldatene nå aktivt henvender seg til media og politikere for å få oppmerksomhet om situasjonen. Dette er det ørlille håpet de klamrer seg til.

BELEIRET: Fremdeles gjemmer det seg flere hundre soldater i stålverket Azovstal. Mange av dem kritisk såret. Foto: Azov Regiment

Ble utstøtt da de advarte

– Det er litt absurd. Det var disse guttene som forsøkte å overbevise alle at en stor krig var på vei, og de møtte mye fordømmelse. De ble utstøtt fra samfunnet, kritisert for retorikken og ble oppfattet som radikale og aggressive. Og nå ser vi at de hadde rett, sier hun.

Azov-bataljonen er en omstridt gruppe. Mange av soldatene har bakgrunn i det nasjonalistiske ytre høyre, men de er nå en del av den ukrainske nasjonalgarden. Nasjonalgarden kan sammenlignes med det norske Heimevernet.

– Hvorfor valgte Illya å tjene for Azov-bataljonen?

– Sønnen min var, i likhet meg meg, opptatt av historie. Han spilte militære strategispill, og det utviklet seg til en stor interesse for nyere historie. Han kunne mye om våpen, militære fly, tanks og skytevåpen. Senere ble han så godt trent at han ble med i en gruppe som trener andre. Det var logisk at de endte opp i Azov, sier hun.

SOLDAT: Her er Illya under lykkeligere omstendigheter. Foto: Privat

Azov har fokus på motiverte soldater, og opplæringen deres følger Nato-standard.

– Utenfor Ukraina får bataljonen mye oppmerksomhet, og man lurer på hvordan Ilya og de andre kan opprettholde så sterk kampvilje og motstandskraft. Hva kan du si om det?

Godt forberedt

– Det er hans karakter. Kanskje han har det fra meg, for jeg er også en stoisk person. Panikk eller destruktive tanker er ikke vanlig for meg. Han var slik du ser ham siden han var født. Jeg har bare gitt ham frihet, sier moren.

Hun legger også vekt på den omfattende treningen, grundige forberedelser og psykologisk hjelp bataljonen får.

TRENING: Et arkivbilde fra 2015 viser rekrutter i Azov-bataljonen som testes før de sendes østover mot fronten. Foto: Reuters/Gleb Garanich

– Det er en ekstremt motivert og sterk kampenhet som vet hvordan de skal slåss mot fienden. Selv om de har begrensede ressurser, har de ødelagt ti prosent av det russiske materiellet som har kommet inn i Ukraina siden krigen startet.

– Å ikke redde en slik effektiv enhet er kriminelt, mener jeg.

Hun har høye tanker om sønnen. Hun beskriver ham som svært intelligent, godt utdannet, og en person med sterk rettferdighetssans. Han er også en god skribent og taler, ifølge moren.

DEMONSTRERER: Maria Zimarevas bror er en av soldatene i Azov-bataljonen som er innesperret i Azovstal. Her er hun utmattet etter å ha deltatt på en demonstrasjon i Kyiv for å kreve at det settes igang en redningsaksjon for å få ut soldatene. Foto: Reuters/Carlos Barria

– Hva mener du kunne være løsningen for soldatene i Mariupol?

– Det føles som en scene fra filmen «Don't look up»: Når russerne forberedte krigen, når ingen trodde at det ville skje, når de ikke evakuerte Mariupol, sier Alla.

– Soldatene i Mariupol har bedt om hjelp siden begynnelsen av mars. Det var før en hundre kilometer lang angrepsfront var etablert. Teoretisk kunne de blitt frigjort og Mariupol kunne blitt evakuert. Det skjedde ikke, sier hun.

De holdt den desperate situasjonen hemmelig inntil for en måned siden i håp om at ukrainske myndigheter skulle finne en løsning for dem. Nå føler de at de har ventet på en hjelp som aldri kom, og de mener politikerne har sviktet dem.

AZOVSTAL: Et satellittbilde fra 12. mai viser ødeleggelsene på Azovstal. Foto: Maxar Technologies

– Bare en spesialoperasjon med deltakelse av innflytelsesrike land eller Nato, kan hjelpe med evakuering av soldatene nå. Landene som ikke har brutt forbindelsene med Russland kan hjelpe: Tyrkia, Israel, Kina, potensielt også Hellas. Ellers trenger vi et mirakel, sier Samojlenko.

– Ønsker trofé

Flere hundre sivile som også var innesperret i stålverket er evakuert ut. Tre Azov-soldater ble drept og seks skadet under disse evakueringene fordi russerne brøt våpenhvilen.

Siden de intense angrepene fortsetter, er Alla Samojlenko overbevist om at russerne vil ha Mariupol-garnisonen som trofé, koste hva det koste vil.

– Hva føler du når du snakker med din sønn nå?

– Jeg prøver å se tegn som kan gi meg grunn til å tenke positivt. Jeg graver aldri dypt. Jeg sender ham av og til artikler som er skrevet om ham, og av og til kommenterer han dem. Han får aldri panikk, og han stimulerer meg til å legge paniske tanker til side, sier hun.

– Mitt eneste ønske er at han skal komme seg ut i live. Det er alt. Når jeg snakker med ham, ser, og føler jeg, at han ikke kommer til å dø.