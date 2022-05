Foreldrene vil ha et barnebarn å «leke» med – nå tar de sønnen til retten

Et indisk foreldrepar saksøker sønn og svigerdatter med krav om å få et barnebarn i løpet av året eller kompensasjon på nærmere 6,5 millioner kroner.

I den indiske provinsen Uttarakhand pågår et noe spesielt søksmål hvor et foreldrepar har fremmet et krav på 650.000 dollar, altså nær 6.4 millioner kroner, mot egen sønn og svigerdatter for ikke å ha servert dem et barnebarn.

De hevder å bli utsatt for «psykisk trakassering» da de enda ikke har fått et barnebarn å «leke» med, skriver Times of India.

Ifølge foreldrene Sanjeev Prasad (far) og Sadhana Prasad (mor) vil millionkravet stå seg om ikke et barnebarn blir produsert i løpet av året. Sønnen og hans kone har ikke kommentert kravet.

Videre forteller foreldrene at det økonomiske kravet skyldes at de har støttet sønnen økonomisk ved flere anledninger – med klare forventninger.

Haridwar, Uttarakhand | Parents move court against son&daughter-in-law, demand grandchildren/Rs 5 cr compensation.



They were wedded in 2016 in hopes of having grandchildren. We didn't care about gender, just wanted a grandchild: SR Prasad, Father pic.twitter.com/mVhk024RG3 — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) May 11, 2022

Blant annet skal foreldrene gitt sønnen en bil til nærmere 800.000 kroner, samt betalt for et «overdådig» bryllup med bryllupsreise.

I tillegg hevder de å ha betalt 650.000 kroner for sønnens pilotutdanning i USA. Men da arbeidsutsiktene til sønnen stagnerte, bare noen år etter utdannelsen, hevder far å ha betalt for sønnen de mer enn to årene han var arbeidsledig.

Da sønnen til slutt fikk jobb hos et indisk flyselskap, bestemte foreldrene at tiden var riktig for å arrangere sønnens ekteskap.

– Vi fikk han giftet bort i 2016, med et håp om at vi ville få et barnebarn vi kunne leke med i pensjonsalder, sier Prasad til Times of India før han legger til et stort, feit men:



– Nærmere seks år har gått, og fortsatt ingen barn. Vi står overfor enorm psykisk trakassering, sier Prasad til Times of India.

Om alt går etter planen skal søksmålet gå for retten den 17. mai.