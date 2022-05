Mener en feil førte til at han vant 1 million dollar i lotto

Lottomillionæren sier at han sjelden har flaks, og måtte sjekke tallene flere ganger før han skjønte at han hadde vunnet.

Josh Buster (40) fra Iowa, USA, skulle tippe i lotto da det skjedde en feil ved utskriften av lottokupongene.

Ved et uhell printet butikkmedarbeideren bare ut ett spill. Den ansatte spurte derfor Buster om det var greit at han printet ut de fire resterende spillene på en separat kupong.

Denne feilen tror Buster at kan ha vært avgjørende for at han stakk av med en stor vinnergevinst til slutt skriver Fox 11 Los Angeles.

– Ble helt satt ut

– Jeg føler at det endret tallene jeg ville ha fått hvis han hadde satt alle på samme kupong, hevder Buster.

Han er glad for at kupongene ble printet ut feil, ettersom han stakk av med Mega Millions-gevinsten på hele 1 million dollar.

Det tilsvarer cirka 9,8 millioner norske kroner.

Buster, som jobber som kokk, dro tidlig på jobb og åpnet lotteri-appen for å skanne kupongene sine.

Da han så at han hadde vunnet et stor sum med penger kunne han først ikke tro det.

– Jeg skannet kupongene i bilen og ble helt satt ut, forteller Iowa-mannen.

– En drøm

Amerikaneren forteller at han ikke har særlig flaks til vanlig, og at han derfor trodde det hadde skjedd en feil da han skannet kupongene sine.

– Så jeg googlet lotto-tallene for å være sikker på at jeg hadde de riktige, og det hadde jeg! Resten av dagen ventet jeg bare på å våkne opp fra en drøm, sier Buster.

40-åringen mener at pengene vil ta bort en god del økonomiske bekymringer fra livet hans.

Han har bestemt seg for å bruke gevinsten til å betale ned på bilen sin og boliglånet til morens hus. Resten av pengene vil gå til pensjonssparing.