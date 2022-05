Conte mener Arteta må slutte å klage

Tottenham ydmyket London-rival Arsenal og vant 3-0 torsdag kveld.

Etter kampen var imidlertid Arsenals manager Mikel Arteta ikke blid. Spanjolen mente det røde kortet Arsenal fikk aldri burde vært gitt, og konkluderte med at dommeren hadde ødelagt kampen.

Se hva Conte sa om Arteta øverst!

– Det skulle ha vært en vidunderlig anledning, men den ble ødelagt. Sier jeg noe om dommeren, blir jeg suspendert, tordnet Arteta i intervjuene etter kampslutt.

– Slutt å klag!

Tottenhams manager Antonio Conte svarer med å gi Arsenals manager et godt råd.

– Jeg synes at Mikel Arteta er en veldig god trener. Han gjør en virkelig god jobb. Han har nesten nettopp startet i jobben sin, men jeg synes at jeg hører at han klager for ofte. Jeg mener at han bør være med fokusert på laget sitt, og ikke på å klage, lyder det fra Conte, ifølge football.london.

52-åringen mener Arteta bør ta til seg rådene han får.

– Fordi han nettopp har startet i manageryrket så mener jeg at han bør forholde seg rolig og fortsette å fokusere på jobben. Han er en virkelig god trener, men å høre andre trenere klage hele tiden er ikke en god ting, konstaterer Conte.

Høyspenning

Tottenhams seier skapte ny spenning i kampen om fjerdeplassen i Premier League.

– Fortsatt har vi to kamper igjen, og vi må legge press på dem. Vi må ikke tro at jobben er gjort, sa Tottenhams Harry Kane etter 3-0-seieren.

Med Arsenal-seier torsdag ville nemlig både Arsenal og Chelsea vært klare for Champions League. Med uavgjort ville Arsenal hatt fire poengs forsprang til Tottenham, og Chelsea vært CL-klar. Nå ligger det an til høyspenning, iallfall om fjerdeplassen.

Dette er stillingen mellom de tre lagene som kjemper om å bli nummer tre og fire, og deres gjenstående kamper:

Chelsea: 70 poeng (Leicester hjemme 19/5, Watford hjemme 22/5)

Arsenal: 66 poeng (Newcastle borte 16/5, Everton hjemme 22/5)

Tottenham: 65 poeng (Burnley hjemme 15/5, Norwich borte 22/5).