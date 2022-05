Sjekk sykkelstjernene som kommer til Norge: –Dette blir en drømmeduell

Det blir et stjernespekket felt som kommer til Bergen om elleve dager for å sykle Tour of Norway.

– Årets Tour of Norway kommer til å bli særdeles underholdende, sier TV 2 sykkelekspert Magnus Drivenes etter å ha tatt en titt på den foreløpige startlisten.

Den inneholder ryttere som har vunnet Giro d’Italia sammenlagt, etappevinnere fra Tour de France og Flandern Rundt, samt en verdensmester fra Danmark.

– Min favoritt blant bitene i godteposen er nok Remco Evenepoel, mener Drivenes.

Det belgiske vidunderbarnet - som nå er blitt voksen - er brennhet etter seieren i Liège-Bastogne-Liège. Quick-Step Alpha Vinyl-rytteren har i tillegg med seg danske Kasper Asgreen - som ikke er noe særlig dårligere.

Foreløpig startliste Ethan Hayter som vant 2021-utgaven av rittet står igjen på startstreken. I år får han selskap av Giro d´Italia-vinneren fra 2020, Tao Geoghegan Hart. Remco Evenepoel er klar til å kjempe om sammenlagtseiren, Evenepoel vil få sterk støtte av danske Kasper Asgreen som vant Flandern Rundt i 2021. Tobias Halland Johannesen er en sterk kandidat til sammenlagtseiren. Med Torsten Træen og Anthon Charmig (vinner av bakketrøyen 2021) vil Uno-X Pro Cycling Team ha et sterkt lag til å støtte Johannesen. Den norske superstjernen, Alexander Kristoff, deltar også på 2022-utgaven. Kristoff har tidligere vunnet Flandern Rundt, Milano-Sanremo og fire etapper i Tour de France. Hans lojale lagkamerat og landsmann, Sven Erik Bystrøm, blir med ham for å vinne etappeseiere for deres nye lag, Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux. Markus Hoelgaard er på startstreken for å forbedre sin fjerdeplass fra 2021. Hans lagkamerat og tidligere verdensmester, Mads Pedersen, deltar også på rittet for å gjenta etappeseieren fra i fjor på Jørpeland. Pedersens landsmann, danske Michael Valgreen, er en sterk kandidat på første etappen til Voss. I 2021 ble Valgreen nummer tre på verdensmesterskapet i Flandern. Blant de norske rytterne, som vil gjøre sitt beste for å få et resultat på hjemmebane er Kristian Aasvold og August Jensen fra Team Human Powered Health, samt Carl Frederik Hagen fra Israel – Premier Tech. Ide Shelling og Mike Teunissen, som ble nummer to og tre på sammenlagtstillingen ved Tour of Norway 2021, står på den foreløpige startlisten. Teunissen vant også Coop-poengklassifiseringen i 2021 Kilde: Tour of Norway

– Årets felt ser ut til å bli veldig bra. Remco Evenepoel må nok regnes som favoritt, og det er utrolig gøy at en så stor stjerne bruker Tour of Norway til å teste klatrebeina. Han kommer til å få tøff kamp av et veldig sterkt Ineos-lag, og drømmeduellen må være monumentvinneren Evenepoel mot Giro d'Italia-vinner Tao Geoghegan Hart, sier Drivenes.

Ineos - som er ett av ni World Tour-lag som stiller til start i det TV 2-sendte rittet - har også med seg Ethan Hayter som vant 2021-utgaven av rittet. I tillegg skal norsk-amerikanske Magnus Sheffield - som nylig vant Brabantse Pijl - sykle de seks etappene fra Bergen til Stavanger for det britiske laget.

– Vi er veldig fornøyde med startfeltet. Her er mange ryttere som skal til Tour de France og som bruker dette rittet som en del av forberedelsene sine. Og så synes vi det er litt ekstra spennende med Evenepoel, som faktisk har syklet her før. Men det aller viktigste er at vi får se de største norske profilene med den største av dem alle, Alexander Kristoff, og det nye stjerneskuddet Tobias Halland Johannessen fra Uno-X, sier rittarrangør Roy Hegreberg.

I STØTET: Alexander Kristoff jakter nye seire i Tour of Norway. Foto: JASPER JACOBS

– Kristoff må vi alltid regne med. Det er i hvert fall 2-3 etapper hvor han kan komme til å kjempe om etappeseieren, mener Drivenes.

Med etapper som ender opp på Voss, Geilo, Stavsro/Gaustadtoppen, Kristiansand, Sandnes og Stavanger, er det terreng som passer for alle type ryttere.

– Årets Tour of Norway kommer til å bli særdeles underholdende. Arrangørene har klart å sette sammen en rute med spennende løypeprofiler, varierte etapper og flotte omgivelser. Naturligvis blir etappen til Stavsro den mest utslagsgivende i sammendraget, men jeg gleder meg spesielt til å se etappen som går over Hardangervidda. Med en 28 kilometer lang stigning ganske tidlig på etappen, før de kommer inn i et veldig vindutsatt område, så ligger alt til rette for offensiv kjøring, sier TV 2s sykkelekspert.