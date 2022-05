Ny utvikling i Lørenskog-saken: – Vet så å si alt om brevet

Politiet sier at de nå i praksis vet alt om trusselbrevet som Tom Hagen fant i huset den dagen kona hans forsvant. De vet bare ikke hvem som skrev det, for så å printe det ut.

Fredag publiserte Øst politidistrikt en pressemelding der de kommer med en rekke nye detaljer om trusselbrevet i Lørenskog-saken.

Se faktboksenen for å lese alle detaljer.

– Trusselbrevet har helt fra begynnelsen vært et sentralt spor i saken. Dette gjelder uavhengig av hypotese, altså om det er utarbeidet som del av en villedning eller en reell kidnapping, skriver politiadvokat Gjermund Hanssen i en pressemelding.

Det er imidlertid to store spørsmål politiet ikke har fått svar på: Hvem som har skrevet det og hvem som har printet det ut.

Dette vet politiet om brevet Enhet, operativsystem og skjermkort

Ved utforming av trusselbrevet er det benyttet Windows pc, med operativsystem Windows 10 eller 8. PC-en har hatt et integrert skjermkort, Intel HD Graphics 630.

Program og programinnstillinger Ved utarbeidelse av brevet er det mest sannsynlig benyttet WordPad for Windows. Det er benyttet standardinnstillinger for font, linjeavstand og avsnitt. Sideoppsettet har vært Letter. Papir Papiret trusselbrevet er skrevet på samsvarer godt med Clas Ohlson, kopipapir, 75 g/m2, A-4, uten hull. Dette papiret er produsert i Portugal og selges hos Clas Ohlson. Det kan finnes andre papirtyper med lignende egenskaper hos andre utsalgssteder. Printer Trusselbrevet er mest sannsynlig skrevet ut på en blekkprinter fra Hewlett Packard (HP). Det er benyttet blekkpatron type HP 302 eller HP 304 fargepatroner. Konvolutt Den aktuelle konvolutten er en hvit, C-5 - konvolutt, produsert av Mayert Kuvert i Tyskland i september 2017. Konvolutten er solgt hos Clas Ohlson. Forfatter Politiet mener brevet mest sannsynlig er utformet av en eller flere personer med norsk som førstespråk, eller som av andre årsaker innehar gode norskkunnskaper. De andrespråkstrekkene vi ser i teksten antas med andre ord å være tilgjort eller tilsiktet.

Slik var brevet

Det var dette brevet Tom Hagen sier at han fant på en rød stol i gangen i sitt eget hjem da han kom hjem om ettermiddagen 31. oktober i 2018.

Her står det at kona hans er kidnappet og at han må betale ni millioner euro i kryptovalutaen monero for å få henne hjem igjen.

Det er også lagt opp et intrikat oppsett for å kommunisere med motparten ved hjelp av en annen kryptovaluta, nemlig bitcoin.

Brevet inneholder også grove trusler mot både Anne-Elisabeth Hagen og andre familiemedlemmer.

Tom Hagen hadde selv med seg trusselbrevet da han møtte politiet på forsvinninsdagen.

– I praksis vet vi så å si alt om dette dokumentet, med unntak av hvem som har skrevet det og hvor det er skrevet ut. Vi antar derfor at vi vil kunne komme i mål med dette så fort vi har riktig enhet eller forfatter å sammenlikne opp mot, sier Hanssen.

Han sier at oppmerksomhet rundt disse opplysningene forhåpentligvis vil kubbe bidra til nye, relevante tips og fremskritt i etterforskningen.

ANSVARLIG: Politiadvokat Gjermund Hanssen i Øst politidistrikt uttaler seg om forsvinningssaken. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Politiet har flere opplysninger og vurderinger rundt brevet, men ønsker av hensyn til etterforskningen heller ikke nå å dele alt, sier politiadvokaten.

Flere detaljer ute

Den siste tiden har politiet gitt noen flere detaljer om hva de jobber med i jakten på Anne-Elisabeth Hagen.

Politiet prøver å spore opp sim-kortet som er knyttet til et mobilnummer de sier er brukt i forberedelsene til bortføringen av Anne-Elisabeth Hagen.

Det aktuelle nummeret ble brukt sammen med en stjålet passkopi og en falsk epostadresse til å opprette en konto på en kryptovalutabørs, skriver VG.

Sim-kortet var en del av en pakke på 20 kontantkort. De fem kortene som hører til numrene umiddelbart før det politiet leter etter, ble solgt i en nå nedlagt matbutikk i Iladalen i Oslo,

Politiet sier de er sikre på at nummeret er brukt i planleggingen før Anne-Elisabeth Hagen ble bortført 31. oktober 2018.

To personer siktet

28. april var det to år siden Tom Hagen ble pågrepet av politiets Beredskapstropp da han var på vei til jobben.

Politiet har argumentert med hva de mener var Hagens rolle i saken.

Til tross for en massiv og skjult etterforskning mot milliardæren, mente Eidsivating lagmannsrett at politiet ikke hadde klart å sannsynliggjøre at han hadde drept kona si. Dermed slapp han ut av varetekt etter en drøy uke.

Politiet har imidlertid opprettholdt siktelsen mot både Hagen og den såkalte «Kryptomannen». Sistnevnte er siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse.

Nylig gikk Hagens forsvarer, advokat Svein Holden, ut og sa at han var betenkt over at politiet opprettholder en siktelse på såpass svakt grunnlag.