Britisk etterretning: – En svært risikabel manøver

De russiske styrkene forsetter de harde kampene øst i Ukraina og har det siste døgnet satt inn en betydelig innsats i nærheten av Izium og Severodonetsk i et forsøk på å oppnå et gjennombrudd mot byene Slavjansk og Kramatorsk.

Dette skriver det britiske forsvaret i sin daglig oppdatering på Twitter.

– Hovedmålet på denne aksen er å omringe ukrainske styrker i «Joint Forces Operation-området», og isolere dem fra støtte eller forsterkning fra enheter vest i landet.

Prøver å krysse viktig elv

Den britiske etterretningen tilsier at de ukrainske styrkene har avverget et stort angrep mot russiske styrker som prøvde å ta seg over elven Siverskyj Donets i Donbas-regionen.

Flere bilder skal ha dokumentert flere angrep langs elven og tilsier at Russland skal ha mistet viktige pansrede manøvreringselementer og en del utplassert utstyr fra minst én taktisk bataljonsgruppe, idet de forsøkte å krysse elven.

- Å gjennomføre elvekrysninger i et omstridt miljø er en svært risikabel manøver og viser tydelig hvor presset de russiske sjefene er for å oppnå fremskritt i sine operasjoner i det østlige Ukraina.

Ingen betydelige fremskritt

Til tross for en omgruppering av styrkene i de østlige områdene, viser britisk etterretning at de russiske styrker har ikke klart å gjøre noen betydelige fremskritt.

Dette etter at styrkene trakk seg ut av Kyiv og nærliggende områder.

De siste ukene har vært preget av lange og harde kamper mot den viktige havnebyen Mariupol, hvor de russiske styrkene har okkupert mesteparten av byen.

Fremdeles hevdes det at det finnes noen få sivile og rundt 1000 ukrainske soldater igjen, som gjemmer seg i stålverket Azovstal.