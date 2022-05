Nyheten sprakk i går og vakte oppsikt langt utenfor bilbransjen. I revidert nasjonalbudsjett går regjeringen inn for å innføre moms på alle elbiler fra årsskiftet. Samtidig blir det kontantstøtte opp til 500.000 kroner. I realiteten vil kjøperne dermed betale moms for kjøpesum over dette beløpet.

Det betyr at mange elbiler blir til dels betydelig dyrere. Det vil naturligvis påvirke markedet fremover.

Samtidig får det i realiteten tilbakevirkende kraft for mange som har bestilt bil – men ikke får den utlevert før den nye ordningen har trådt i kraft. Og det gjelder flere tusen kjøpere:

Solid ekstraregning

– Vi har vel knapt noen gang hatt så lang ventetid på mange bilmodeller som vi har nå. Korona, logistikkutfordringer, delemangel og krigen i Ukraina – alt dette har skapt trøbbel for verdens bilprodusenter. Det gjør at svært mange nordmenn har bestilt biler de ikke vil få før i 2023. De ligger nå an til å få en ekstraregning som kan bli svært solid, sier Brooms bilekspert Benny Christensen.

Årsaken er at du må betale de avgiftene som gjelder når bilen blir registrert, ikke da den ble bestilt.

– Har du bestilt elbil og får den levert i 2023, er det lurt å sjekke vilkårene i kontrakten din, sier Sødal Nils Sødal som er senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Hongqi E-HS9 er blant elbilene som vil gå opp i pris dersom regjeringens momsordning blir vedtatt i Stortinget.

Gå ut av kontrakten

I standardkontrakten fra Norges Bilbransjeforbund er det et punkt som omtaler pris. Der står det at hvis prisen på bilen øker med mer enn seks prosent av avtalt kontraktssum, vil kjøperen kunne gå ut av kontrakten. Dette gjelder imidlertid ikke hvis leveringstiden er avtalt med seks måneder eller mer fra kontraktstidspunktet.

– De som allerede har bestilt bil med kontraktfestet levering etter nyttår, vil derfor ikke kunne bruke dette punktet i kontrakten. Vårt råd da er å snakke med forhandleren og se om dere kan finne en god løsning, sier Sødal, i en pressemelding.

Ved å sette grensen for moms på 500.000, vil det altså bli en betydelig ekstraregning for mange bilkjøpere. NAF oppfordrer bilbransjen til å komme kundene i møte dersom de tar kontakt med bekymring rundt prisøkninger.

VW ID.4 er en av Norges mest solgte elbiler. Den sniker seg også under momsgrensen på 500.000, i alle fall hvis du holder deg i skinnet når det gjelder utstyr.

– Stortinget må rydde opp

Det er ikke gitt at forslaget fra regjeringen i revidert nasjonalbudsjett blir det endelige moms-opplegget fra 2023. Mindretallsregjeringen må forhandle om budsjettet i Stortinget.

NAF er blant dem som ikke er veldig imponert over den nye ordningen:

– Stortinget må rydde opp i regjeringens elbil-forslag. Dette kan ikke bli stående. Mange har tatt beslutningen om at deres neste bil skal være elbil. De rammes av denne avgiftsøkningen, avslutter Nils Sødal.

