Norge spiller som nummer sju i finalen

ogDe gule ulvene spiller som nummer syv, går det frem av Eurovisions nettside.

Ryktene sier at den store ulempen er å åpne showet, og den blandede gleden går til Tsjekkias bidrag. Norge kommer som låt nummer syv, midt mellom det franske og det Armenske bidraget.

Det betyr at den første norske deltageren faktisk spiller som nummer en! For Tsjekkia har også en norsk bidragsyter. Norske Benjamin Rekstad og Casper Hatlestad utgjør to tredjedeler av den tsjekkiske gruppen "We are Domi", som altså åpner hele showet.

Norge er dessuten også å finne i andre del av den store finalen. Halvt norske Amanda Tenfjord opptrer for Hellas, og hun gikk altså videre og skal opptre som nummer 17.

Kveldens to storfavoritter er Ukraina, Sverige og Italia.

Her er rekkefølgen på alle låtene: