Minst elleve omkom i skipsforlis i Karibien

– Klokka 18 hadde enheter fra partnere som rykket ut, reddet 31 overlevende, elleve kvinner og tjue menn. Elleve omkomne har blitt hentet opp, tvitrer kystvakta.

Kystvakten meldte tidligere at et fartøy mistenkt for å drive ulovlig transport av migranter, hadde blitt observert etter at det kantret, med flere personer som fløt rundt med redningsvester.