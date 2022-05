Stor politiaksjon i Sandefjord

– Vi har blitt kontaktet av publikum, og på bakgrunn av opplysninger rykker vi med de verktøy som er adekvate, sier operasjonsleder Espen Reite til TV 2.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 22.45, og har ikke lyktes med å komme i kontakt med personene som var involvert i hendelsen enda.

En tipser opplyser til TV 2 at det er svært mange patruljebiler på stedet. Politiet er også på stedet med hund, bekrefter Reite, og de vil komme med mer informasjon etter hvert.

Hendelsen skal ha skjedd like utenfor Kurbadet, som er et brukerstyrt kulturhus som ligger like ved torget i Sandefjord.

Saken oppdateres!