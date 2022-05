Nord-Korea bekrefter sitt første koronadødsfall

Nord-Korea bekreftet torsdag sitt første koronatilfelle etter å ha angivelig ha unngått viruset i to år. Statlige medier kalte det en alvorlig nasjonal krise.

Torsdag kom meldingen om at minst én person har dødd med viruset, melder Reuters.

Landets leder Kim Jong-un har sverget å overvinne utbruddet, og sa at landet vil innføre smittevern- og karanteneregler på et «maksimal nødsituasjon»-nivå.

Det statlige nyhetsbyrået KCNA skrev at Kim har gitt beskjed om at «målet er å eliminere smittekilden innen kortest mulig tid».

Det ble innført strengere grensekontroll og nedstengningstiltak.

VIL SLÅ NED: Nord-Koreas leder Kim Jong-un har sverget å overvinne koronautbruddet. Foto: Korean Central News Agency / Korea News Service via AP / NTB

Vil blokkere spredningen

Landets innbyggere blir bedt om å «fullstendig blokkere spredningen av det skadelige viruset ved å grundig blokkere områdene sine i alle byer og fylker i landet», skriver nyhetsbyrået.

All forretningsaktivitet og produksjon vil organiseres slik at alle arbeidsenheter blir «isolert» for å hindre smittespredningen, heter det videre.

Analytikere har sagt at Nord-Koreas vaklende helsevesen vil slite med å takle et omfattende virusutbrudd.

Ikke vaksinert

Det fattige atomlandet har siden koronapandemien brøt ut vært underlagt en selvpålagt blokade.

Økonomien har lidd voldsomt, og utenrikshandelen har så godt som stoppet opp.

Togtrafikken mellom grensebyen Sinuiju og den kinesiske byen Dandong ble tentativt gjenåpnet i januar, men Kina kunngjorde i april at handelen midlertidig ble stanset, da kineserne håndterte et koronautbrudd i Dandong.

Nord-Korea har foreløpig avvist vaksinene de har fått tilbudt gjennom det FN-støttede Covax-programmet, muligens fordi de kommer med internasjonale krav om kontroller.