To nye nordmenn videre til Eurovision-finalen

TORINO, ITALIA (TV 2): Begge semifinalene er overstått i Torino. Det er klart at det totalt blir tre bidrag med nordmenn i den kommende finalen.

Torsdag 12. mai var den andre semifinalen i Eurovision Song Contest.

Dette ble en god kveld, sett med både norske og svenske øyne.

Svensk favoritt

Dominika Hašková, Casper Hatlestad, Benjamin Rekstad utgjør den tjekkiske trioen We Are Domi. De to sistnevnte er nordmenn.

Svenske Cornelia Jakobs deltok også i den andre semifinalen. Både hun og We Are Domi gikk videre til den store finalen.

Jakobs regnes som en av de som kan vinne hele konkurransen. De største konkurrentene hennes er Italia med Mahmood & Blanco, Storbritannia med Sam Ryder og selvsagt Ukraina med Kalush Orchestra.

STJERNE: Cornelia Jakobs synger låten «Hold Me Closer». Foto: AP Photo/Luca Bruno

Disse landene er videre i Eurovision Song Contest 2022: Belgia

Tsjekia

Aserbajdsjan

Polen

Finland

Estland

Australia

Sverige

Romania

Serbia

Sveits

Armenia

Island

Litauen

Portugal

Norge

Hellas

Ukraina

Moldova

Nederland

Frankrike

Tyskland

Italia

Spania

Storbritannia

Møter Subwoolfer

Den første semifinalen ble sendt tirsdag 10. mai. Norske Subwoolfer gikk videre og trakk en plassering i første del av finalen.

Halvt norske Amanda Tenfjord, som opptrer for Hellas, gikk også videre. Hun trakk andre halvdel av finalen, som regnes som bedre plassering.

Finalen sendes på NRK førstkommende lørdag klokken 21.00.