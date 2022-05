Arsenal rundspilt: – En nydelig kamp ble ødelagt

Martin Ødegaard og co. kunne sikre Champions League-spill, i stedet ble de filleristet av erkerivalen.

Tottenham - Arsenal 3-0

Se kampsammendrag i videovinduet øverst!

Nord-London-derby er til vanlig en intens affære, og torsdagens kamp var intet unntak, spesielt tatt i betrakting hva som stod på spill.

De to gigantene kjemper om den siste plassen som gir Champions League-spill neste sesong. Og med seier kunne Arsenal allerede nå innkassere billetten, med en luke på fire poeng før kampen. Men Tottenham ville det annerledes og ga grisebank.

– Dette var ekstremt viktig for Tottenham. Måten de avgjør kampen på er imponerende, sa Jesper Mathisen ved kampslutt.

– Man skulle tro at det er Tottenham som har fordelen nå, men det er faktisk Arsenal, de leder med ett poeng og hvis de vinner sine to siste så er det greit, sa Erik Thorstvedt på sidelinjen etter kamp.

En skuffet Ødegaard snakket med TV 2 etter kampen, og var også klar på at dette til syvende og sist er opp til laget hans.

– Det var tøft og lite flyt. Vi fikk hvert fall ingenting gratis utpå der så det var tungt. Men vi er ferdig med denne matchen og må se fremover, vi har alt i egne hender og hvis vi vinner to matcher er vi topp fire. Det er eneste fokus nå. Vi må være positive og løfte oss, sa Ødegaard.

Den oppfatningen deler han med lagkamerat Aaron Ramsdale.

– Åpenbart er det ikke det vi kom hit for, vi kom for å vinne og vi tapte, men vi er fortsatt ett poeng foran. Vi vet hva vi må gjøre og vi har det i våre egne hender. Så, så klart, skuffende i kveld, men vi har det i våre egne hender, sa keeperen.

SER FREMOVER: Både Martin Ødegaard og Aaron Ramsdale var skuffet, men retter fokuset mot de to siste kampene. Foto: DAVID KLEIN

Frustrert Arteta

En tydelig irritert Mikel Arteta var langt fra fornøyd med avgjørelsene som ble tatt i løpet av kampen, og mente åpenbart at laget hans ble bortdømt. Arsenal-manageren valgte å si minimalt i intervju etter kampen.

– Hvis jeg sier hva jeg synes blir jeg suspendert i seks måneder. Jeg kan ikke si noe. Jeg vet ikke hvordan jeg lyver og jeg liker ikke å lyve, så jeg foretrekker å ikke si noe, sa Arteta til Sky Sports.

SKUFFET: Mikel Arteta måtte se Arsenal rote det til mot erkerivalen. Foto: DAVID KLEIN

Spanjolen fikk gjentatte ganger spørsmål om avgjørelsene og spesielt om straffen og det røde kortet.

– Du må få dommeren til å komme inn her foran kameraet og forklare avgjørelsene, sa han.

– Det er en skam, fordi en nydelig kamp ble ødelagt i dag, fortsatte han.

Spurs-straffe og rødt kort

Kampen startet i et forrykende tempo, og Tottenham var inne i en god periode når Cédric stupte inn i ryggen til Heung-min Son innenfor egen 16-meter. Sørkoreaneren falt over ende og dommer Paul Tierney pekte mot straffemerket, til stor protest fra hele Arsenal.

Der var Harry Kane sikker som alltid og sendte Spurs i føringen.

– Dette er altså en fasit hva gjelder straffespark. Det er så sikkert med innsiden fra en av verdens mest presise og gode høyreføtter. (Antonio) Conte kan juble, Cedric kan fortvile, og Cedric kan også slutte å protestere for det var rett og slett en klønete opptreden inne i egen boks, ropte ekspertkommentator Jesper Mathisen.

10 minutter senere gikk det fra vondt til verre for Arsenal.

Eric Dier sendte en lang ball opp med retning Son. Rob Holding, som allerede hadde gult kort, hindret lynvingen på ulovlig vis med en albue i overkroppen. Midtstopperen ble vist sitt andre gule kort og sendt i dusjen.

– Den er klinkende klar. Det er så unødvendig og så klønete av Rob Holding som har levert en forferdelig kamp, sa Mathisen om forseelsen.

Erik Thorstvedt mente duellen mellom Holding og Son, og det røde kortet, var avgjørende for kampen.

– Det var en av hovedduellene i denne kampen her. Og Son er veldig smart. Han er flink til å bruke kroppen, skjermer og greier å vri seg rundt i tillegg. Son fikk tidlig overtaket i den duellen, og gjorde Holding frustrert, sa Thorstvedt.

To gule kort: Holding (ARS) 2-0 (33)

Knallhard straff

Og da gikk det som det måtte gå. Bare fem minutter senere stusset Rodrigo Bentancur ballen fra hjørnespark på bakerste stolpe. Der stod ingen ringere enn Harry Kane igjen, som enkelt styrte inn 2-0.

– Ingenting er avgjort, men det blir ekstremt vanskelig for Arsenal å komme seg tilbake i denne kampen, sa Mathisen da lagene gikk inn til pause.

Og bare minuttet spilt inn i andre omgang gikk oppgaven fra vanskelig til umulig. Heung-min Son banket inn 3-0.

Tottenham hadde en hel rekke store muligheter til å gjøre Arsenal-tapet større, men det ble med tre.

Nå gjenstår to kamper for begge lagene. Tottenham ligger fremdeles ett poeng bak, og med seier i begge kamper vil Arsenal likevel være klare for Champions League.