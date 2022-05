Rema-topp spår rasjonering av vegetabilsk olje

I Danmark og flere andre land er det allerede innført rasjonering på vegetabilske oljer. Konsernsjefen for Reitan Retail og styreleder i Rema 1000 sier til Børsen at han tror vi kan forvente en slik rasjonering også her hjemme.

Torsdag var næringslivsledere og politikere samlet i Oslo Spektrum til NHOs årskonferanse. Temaet var «En ny morgendag», og det ble viet stor plass til krigen i Ukraina, og konsekvensene av den.

En av konsekvensene er knapphet på vegetabilske oljer. Årsaken til det er at Ukraina er en av verdens største produsent av solsikkeolje.

Flere europeiske land har allerede innført rasjonering, og i Danmark innførte både Sailing Group og Rema 1000 det samme.

Rasjoneringen begrunnes først og fremst med at man skal komme en potensiell hamstringssituasjon i forkjøpet, og fordi kjedene har opplevd at restaurantkunder oppsøker supermarkeder og kjøper inn solsikke- og rapsolje.