Russere nektet å slåss i Ukraina: – De ble rasende

President Vladimir Putin vil fortsatt ikke kalle militæroperasjonen i Ukraina for krig. Det kan få konsekvenser for fremgangen hans.

Bare en drøy uke etter invasjonen, fortalte russiske soldater at de trodde de skulle på øvelse, da de ble kastet inn i krig.

Siden har mange eksperter pekt på at de russiske styrkene er dårlig trent, har lav moral og dårlig samarbeidsevne på bakken.

Ifølge The Guardian har det også vokst fram en motstandsvilje blant mange soldater som ikke lenger vil delta i operasjonen.

Da soldatene i en russisk elitebrigade i april ble bedt om å forberede seg på en ny utplassering i Ukraina, nektet de.

Ville ikke tilbake

I fredstid er troppen stasjonert øst i Russland. Kort tid etter krigen brøt ut i februar, ble soldatene sendt via Hviterussland for å krige på ukrainsk jord.

– Det ble ganske raskt klart at ikke alle støttet det. Mange av oss ville simpelthen ikke tilbake, sier «Dmitri» til avisen.

Han har ikke ønsket å stille med sitt egentlige navn på grunn av egen og familiens sikkerhet.

– Jeg vil hjem til familien min, og ikke i en kiste, sier han.

Sammen med åtte andre i troppen, sa han til sin overordnede at han nektet å delta i invasjonen igjen.

– De var rasende. Men til slutt roet de seg, siden det ikke var mye de kunne gjøre, sier han.

Norsk ekspert mener mye kan stå på spill for soldater som nekter å følge ordre.

MARIUPOL: Russiske soldater i gatene i Mariupol den 12. april. Foto: Alexander Nemenov / AFP

Trusler og fengsel

Una Hakvåg er Russland-ekspert og seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Hun er kjent med meldingene om at russere nekter å delta i krigen, men sier at det er vanskelig å si noe om hvor utbredt det er.

– Vi vet at mange vernepliktige, som blir kalt inn til militærøvelse, søker advokathjelp og rådgivning for hvordan de kan unngå å møte opp. I tillegg kan det være tilfeller hvor soldater deserterer eller nekter å bli satt inn i en ny operasjon, sier Hakvåg til TV 2.

Hun viser til at det også i 2014 var en del saker hvor russiske soldater nektet å tjenestegjøre i Donbas.

Å si nei til å delta i krigen, kan imidlertid få konsekvenser, mener Hakvåg.

– Reaksjonen de russiske soldatene kan få, variere ut fra hva de gjør. Dersom de tar fri uten tillatelse, risikerer de fem års fengsel. Dersom de deserterer, risikerer de ti år, sier hun.

MÅ FØLGE ORDRE: Som soldat i forsvaret må man i utgangspunktet følge ordre, sier seniorforsker Una Hakvåg ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Foto: FFI

I tillegg til de strafferettslige konsekvensene, kan soldatene bli utsatt for «mykere» pressmidler.

– Å si nei til krigføring, vil kunne vanskeliggjøre jobbmuligheter senere. I tillegg kan jeg se for meg at familiemedlemmer blir utsatt for press, som trusler om å miste jobben, og til og med mer fysiske trusler, sier seniorforskeren.

– Hundrevis av soldater

Etter å ha stått imot ordre, ble «Dimitri» overført til Belgorod, en russisk by på grensen til Ukraina.

Der har han vært stasjonert siden.

Han forteller The Guardian at han har tjenestegjort i fem år i den russiske armeen, men at kontakten hans løper ut i juni.

– Jeg kommer til å tjenestegjøre fram til da, og så drar jeg. Jeg har ingenting å skamme meg over. Vi er ikke offisielt i krig, så de kunne ikke tvinge meg, sier han.

Soldater som nekter å krige i Ukraina, risikerer å miste jobben i forsvaret. Men så lenge Putin ikke har erklært krig mot Ukraina, kan de ikke straffeforfølges, mener den russiske advokat Mikhail Benyash.

Han har tatt på seg oppdraget med å rådføre, ifølge han selv, hundrevis av soldater, som av ulike grunner ikke vil krige.

– De kan bare si nei. Det er ikke noe rettslig grunnlag for å straffeforfølge soldater som nekter å slåss mens de er på russisk territorium, sier Benyash til avisen.

Dersom Putin velger å erklære en fullskala krig mot Ukraina, vil krigsnekt utløse fengselsstraff, mener han.

At det er varierende motivasjon for å delta i krigen i Ukraina, får uansett konsekvenser for en allerede utfordret russisk operasjon.

Én hovedutfordring for Putin

Selv om det er vanskelig å si noe sikkert om moralen til de russiske soldatene, i mangel på uavhengige kilder, mener Hakvåg at noe er veldig tydelig:

– Det er kummerlige forhold. Mange av soldatene var dårlig forberedt, og Russland har problemer med å få rotert dem på en ordentlig måte. Soldatene som deltok i operasjonene rundt Kyiv, har blitt satt inn på nytt i Øst-Ukraina, så det er klart det blir slitasje, sier hun.

I tillegg til lav moral, er nemlig mangelen på personell en hovedutfordring for Russland.

– De har for lite av det og kvaliteten er for dårlig, og derfor sliter de med å få styrkeovertaket som de trenger på bakken. Det er kjempeproblematisk og én av hovedårsakene til at Russland ikke lykkes bedre i krigen.

UTFORDRING: Invasjonen til Putin går ikke som planlagt, og bakkestyrkene har hatt begrenset fremgang. Foto: Mikhail Metzel / AP / Kremlin Pool

Det russiske forsvaret har i overkant av 300.000 bakkesoldater, og i tillegg kommer nesten like mange soldater fra Nasjonalgarden.

Anslagene på hvor mange som så langt er satt inn i krigen varierer mellom 120.000 og 200.000, ifølge Hakvåg.

– Soldatene trenger hvile mellom operasjonene og må erstattes. Mange soldater er også omkommet eller blitt skadd. Derfor vil personellmangelen bare vokse seg større, jo lengre krigen trekker ut, sier hun.

Gikk rettens vei

BBC har snakket med soldaten «Sergey Bokov», som i slutten av april bestemte seg for å slutte i den russiske hæren etter å ha kriget i Ukraina.

– Befalen diskuterte ikke engang med oss, siden vi ikke var de første som dro, sa Bokov til BBC.

I slutten av mars meldte også Reuters at 12 soldater fra den russiske Nasjonalgarden søkte rettshjelp for å unngå å delta i krigen.

Og 5. mai skrev Daily Mail at 25 russere har besluttet å saksøke armeen etter at de fikk sparken fordi de nektet å slåss.

Håkvag forklarer at det er en viktig forskjell mellom soldatene i forsvaret og Nasjonalgarden.

– Nasjonalgarden har et annet mandat, og de skal bare brukes på russisk territorium. Derfor har de også et annet rettsvern. De kan nekte å delta i det russiske forsvaret, og det kan være at en del av sakene handler om dem, sier hun.

ØST: En ukrainsk kvinne med barn går forbi russiske soldater i Mariupol. Russland fokuserer nå offensiven på de østlige delene av Ukraina. Foto: Alexander Nemenov / AFP

Stor rekrutteringskampanjer

For å løse utfordringen med mangel på personell, pågår det nå omfattende rekrutteringskampanjer av soldater i Russland, ifølge seniorforskeren.

– Det henger store bannere rundt i byer og på metrostasjoner. Det er reklame i sosiale medier og lagt ut annonser på jobbsøkersider, sier hun.

Skulle Putin finne på å erklære krig mot Ukraina, kan han også hente inn alle menn i vernepliktig alder til tjeneste.

Ulempen ved dette er at disse trenger trening, og vil ikke kunne sendes til fronten umiddelbart.

– Derfor vil Russland først og fremst hente inn de som har tjenestegjort og har erfaring, sier Hakvåg.