Én type kaffe fører til høyere kolesterol

Måten kaffen brygges på har noe å si for kolesterolet. Det har også noe å si hvilket kjønn du har, ifølge en ny undersøkelse fra Universitetet i Tromsø.

Espressokaffe, som brukes i både cappuccino, kaffe latte og i kaffekapsler, fører til høyere kolesterol, og da spesielt hos menn som drikker mye espresso, skriver universitetet i en pressemelding.

Naturlige kjemikalier i kaffe øker nivået av kolesterol i blodet. Derfor er det nyttig å vite hvilke typer kaffe som påvirker kolesterolet mest. Tidligere forskning har vist at hvordan du brygger kaffen din har noe å si for hvor mye det påvirkes. Blant annet er kokekaffe kjent for å forhøye kolesterolet ganske mye.

Forskere ved Universitetet i Tromsø (UiT) har sammenlignet effekten av å drikke espresso, med andre typer kaffedrikker, blant voksne i alderen 40 år og eldre. Over 20.000 personer er med i studien.

Resultatene viser at det har noe å si om du er mann eller kvinne.

– Vi fant ut at å drikke tre til fem kopper espresso daglig førte til økt kolesterol, spesielt blant menn, sier Maja-Lisa Løchen, professor i forebyggende medisin ved UiT.

– Det er foreløpig ingen åpenbare forklaringer på kjønnsforskjellen i kolesterolrespons på kaffedrikking, legger hun til.

Forskningen er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Open Heart.

