Foden gleder seg til Haaland-ankomst: – Skremmende saker

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller tror de to supertalentene er perfekt match.

Etter at Erling Braut Haaland endelig ble bekreftet klar for Manchester City tirsdag, har hans nye arbeidskollegaer begynt å ta bladet fra munnen.

Pep Guardiola har tidligere vært lite villig til å prate om Haaland, men etter nedsablingen av Wolverhampton snakket spanjolen endelig om sin nye spiss.

I et intervju med Sky Sport snakker også Phil Foden varmt om Haaland.

– Én av verdens beste

Engelskmannen er ikke vond å be når det gjelder å rose den norske spissen.

– Et herlig tilskudd til laget. Han er én av de beste avslutterne i verdensfotballen for øyeblikket. Det kommer til å være bra for oss neste sesong og forhåpentligvis kan han hjelpe oss, sier Foden.

Foden har virkelig slått ut i full blomst denne sesongen og står med ni mål og fem målgivende. Og flere kan det bli når Haaland ankommer klubben.

– Det må bli bra. Det holdt egentlig bare å se andreomgangen til City mot Wolves. Det blir perfekt match. Foden trenger Haaland. Det er mest den veien Foden kommer til å vise seg enda bedre, når han får en rendyrka spiss å fore, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

DUO: Erling Braut Haaland og Phil Foden blir en farlig duo neste sesong. Foto: PAUL ELLIS

De lyseblå fra Manchester har denne sesongen måtte tåle kritikk fordi de har manglet en skikkelig målscorer i laget. Foden, som har figurert i en nierrolle ved flere anledninger, håper Haaland er mannen de har manglet.

– Det er en stor signering for oss. Vi har spilt uten spiss denne sesongen og vi har fremdeles gjort det bra, så ja, som jeg sa det kommer til å være et herlig tilskudd for oss. Men vi fokuserer på denne sesongen, fordi det er ikke før neste. Hovedfokuset er på sesongen nå og så håper jeg han kan hjelpe oss neste sesong, sa 21-åringen.

– Det kommer til å fungere bra med måten du fører ballen og spiller gjennom, gjør det ikke?

– Definitivt. Han er fysisk sterk og elsker å løpe i bakrom, så jeg tror det blir bra for spillet vårt, fortsatte han.

TIDLIGERE MØTE: Manchester City slo ut Borussia Dortmund i kvartfinalen i Champions league i fjor. Neste år skal Erling Braut Haaland (t.h) jakte europeisk suksess sammen med Ruben Dias og Phil Foden. Foto: Martin Meissner

Stamsø-Møller er helt enig med den unge engelskmannen, som tror Haaland og Foden kommer til å utfylle hverandres styrker.

– Én ting er innlegg og innspill fra Foden, men stikkere og gjennomspill er det Haaland elsker. Det er ingen spillere i verden som er mer på hugget enn han, og bedre til å time løp, sier han.

Med en stjernerekke bak seg inkludert Foden er det ingen tvil om at City nok en gang blir et fryktelig sterkt lag neste sesong.

– Når man har det blikket og de pasningsføttene hos de gutta bak der, så kan jeg ikke skjønne noe annet enn at det vil fungere. Det er skremmende saker, fortsetter Stamsø-Møller.

Den nye generasjonen

Foden er i likhet med Haaland født i 2000. Og sammen danner de en stor del av fremtiden til klubben.

– Han (Foden) er nok den av alle spillerne som er mest fornøyd med overgangen. Det er en på samme alder, og det er ikke så mange talenter i den alderen. Det er de to, og så kanskje Mbappé, Pedri og Vinícius Júnior. Og to av de skal spille i City! De kommer til å kose seg gløgg, avslutter Stamsø-Møller.

Får lykkeønskninger av Agüero

Også Manchester City-legenden Sergio Agüero roser Erling Braut Haaland og håper nordmannen lykkes i Premier League når han flytter dit neste sesong.

Fredag ble Agüero spurt om Haaland under en seanse der en statue av argentineren ble avduket utenfor Citys stadion. Agüero scoret selv 260 mål på 390 kamper for de lyseblå.

– Han (Haaland) er en god spiss. Jeg håper han tilpasser seg laget bra, for det er ikke lett å spille i Premier League, sa han ifølge BBC.

– Jeg ønsker ham alt det beste, for nå er jeg Manchester City-supporter, og jeg håper at han scorer mange mål.