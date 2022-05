Domstol: Det er seksuell trakassering å kalle en mann skallet

Etter å ha jobbet i nesten 24 år for samme firma, fikk en elektriker fra West Yorkshire sparken i mai i fjor.

Etter avskjeden bestemte han seg for å gå rettens vei, hvor han blant annet hevdet at han hadde blitt seksuelt trakassert på arbeidsplassen.

Ifølge The Telegraph skal elektrikeren ha blitt kalt en «skallet f****» under en opphetet argumentasjon med sjefen.

Spesielt denne uttalelsen ble utslagsgivende for konklusjonen til de tre dommerne i retten.

En vanskelig avveining

Elektrikeren fortalte i retten at han var bekymret for sikkerheten sin under krangelen med sjefen. Han brydde seg ikke spesielt mye om å bli bannet til, men å bli kalt skallet, var sårt, skriver avisen.

Utspillet førte til en diskusjon blant dommerne, som debatterte hvor vidt det å bli kalt skallet er en fornærmelse eller faktisk seksuell trakassering.

– Dette er sterkt språk. Selv om denne typen språk, etter det vi forstår, var vanlig på arbeidsplassen, er det etter vår vurdering over grensen ved å komme med personlige kommentarer om utseende til den ansatte, sa hoveddommer Jonathan Brain.

Dommerne mente at det var vanskelig å konkludere med noe annet enn at bemerkelsen ble sagt med formål om å nedverdige, ydmyke og krenke den ansatte, som definerer seksuell trakassering.

De argumenterte også at det var vanskelig å komme unna faktumet at beskrivelsen skallet som oftest brukes om det mannlige kjønnet.

– Etter vår vurdering er det en sammenheng mellom ordet «skallet» på den ene siden og den beskyttede egenskapene til et kjønn på den andre, mente dommerne.

Forsvareren prøvde å argumentere imot ved å si at kvinner også kan lide av hårtap og bli skallet, men det førte ikke frem.

– Som alle tre medlemmer av domstolen kan gå god for, er det å være skallet mye mer utbredt hos menn enn kvinner. Derfor mener vi at det er relatert til kjønn.

Henviste til sak med kvinnelig ansatt

Dommerne løftet også frem en tidligere sak, hvor retten konkluderte med at å kommentere størrelsene på brystene til en kvinnelig ansatt, er seksuell trakassering.

Dommerne argumenterte at det er mye mer sannsynlig at en bryst-bemerkning er til en kvinne, i liket med en kommentar om hårtap til en mann.

– Retten fastslår derfor at å omtale den ansatte som en skallet f**** skaper et skremmende arbeidsmiljø for han, og det ble gjort med det formålet, og det var relatert til den ansattes kjønn, sa dommerne, ifølge The Telegraph.

Elektrikeren vant frem i retten, fikk medhold i at han hadde blitt utsatt for ugyldig oppsigelse og seksuell trakassering, og ble tildelt erstatning.