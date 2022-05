Anklages for krigsforbrytelser: – Han frykter for sitt eget liv

Torsdag ble mannen fremstilt for fengsling i Oslo tingrett. Retten har gått med på at vilkårene for overlevering til Kroatia er oppfylt, men at han skulle løslates i påvente av at saken behandles ferdig.

Han blir likevel sittende i varetekt frem til over helgen ettersom politiet har anket avgjørelsen til Borgarting lagmannsrett.

– Vi kommer til å anke avgjørelsen om overlevering, men vi har tatt betenkningstid fordi vi må gjøre noen egne undersøkelser, sier Bratlien.

Fem tilfeller

Politiadvokat på Kripos, Birgitte Valen bekrefter overfor TV 2 at mannen ble pågrepet tirsdag og at dette skjedde på bakgrunn av en europeisk arrestordre fra Kroatia.

Ifølge TV 2s opplysninger er mannen anklaget for fem krigsforbrytelser i 1991 og 1992. Det dreier seg blant annet om å ha fordrevet lokale kroatere, får TV 2 opplyst.

FORSVARER: Advokat Øyvind Bratlien sier at hans klient nekter straffskyld for det han anklages for. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Han bestrider anklagene som er rettet mot ham, sier forsvareren.

Frykter for eget liv

Bratlien forteller at hans klient er født i det gamle Jugoslavia og at han kom til Norge på 90-tallet. Mannen er norsk statsborger.

– Dette er en rolig og sindig mann som har hatt jobb i over 20 år i Norge. Han eier også sin egen bolig, og han har heller aldri vært i befatning med politiet her i Norge, sier forsvareren.

– Hvordan ser han på en eventuell rettssak i Kroatia?

– Han frykter for sitt eget liv, og han frykter at han ikke får en rettferdig prosess. Det er vanskelig å føre beviser for en sak så mange år etterpå, sier Bratlien.