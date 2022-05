Tre menn pågrepet, siktet for å ha kidnappet Maddie (15)

Torsdag ble tre menn, som er mistenkt for å ha kidnappet tenåringen, pågrepet på en adresse i Bristol, melder Sky News.

Thomas hadde vært savnet siden 26. april, og ble funnet på samme adresse.

Onsdag sa britisk politi at de mistenker kidnapping.

– Vi etterforsker ikke lenger Maddies forsvinning som en savnetsak, men som en kidnapping, sa politiinspektør Laura Miller ved politiet i Avon og Somerset.

Politiinspektøren sa også at hun var veldig bekymret for jentas sikkerhet.

– Hun er sårbar og risikerer å bli utnyttet. Vi er veldig bekymret for sikkerheten hennes og har et dedikert team som jobber ekstremt hardt for å finne henne, sa hun.