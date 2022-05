Nyheten sprakk torsdag denne uken. Da regjeringen la frem revidert nasjonalbudsjett kunngjorde de at de vil innføre moms på elbil. Dette gjelder uansett prisen på bilen.

Som kompensasjon kommer det kontantstøtte for kjøpsbeløp opp til 500.000 kroner. Systemet vil i praksis innebære at biler som koster opptil 500.000 kroner ikke blir noe dyrere enn i dag.

Fra 500.000 kroner slår momsen inn. Det gjør at en rekke elbiler vil gå opp i pris.

– Dette vakte stor oppsikt, ikke minst i bilbransjen som ikke hadde ventet seg så omfattende endringer. Det skaper uforutsigbarhet og usikkerhet for mange, sier Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen.

Får de tak i nok biler?

– Og nå får mange bilkjøpere dårlig tid?

– Ja, det er klart mange nå vil gjøre det de kan for å få tak i bil før 1. januar. Nordmenns kjøpevaner på bil har endret seg mye de siste årene. Mange drar til skikkelig når de kjøper nybil. Salget er historisk høyt i prisklassen fra rundt 700.000 kroner og oppover. Slik det ser ut nå, vil en elbil til én million bli 125.000 kroner dyrere fra årsskiftet. Det betyr at det er penger å spare hvis man rekker å registrere den før årsskiftet, sier Møller Johnsen.

Det store spørsmålet blir da om importørene klarer å få tak i nok biler. I dag er dette markedet i solid ubalanse. Det er leveringsproblemer og ventetid på mange modeller allerede.

Vi i Broom har vært i kontakt med importørene av Audi, BMW og Porsche. De står for importen av mange av de dyreste elbilene til Norge. Her er det de nå sier om muligheten for ekstra leveranser av biler:

Ble forsinket – men nå er denne endelig i Norge

Porsche Taycan er en stor suksess i Norge. Dette er også en av bilene som vil bli betydelig dyrere ved innføring av moms på elbil.

Mange vil fremskynde bilbyttet

– Vi jobber med saken, og har tett og god dialog med fabrikken som er godt orientert om hva som skjer i det norske markedet. Generelt har vi fremdeles tilgjengelig produksjon som skal kunne leveres før avgiftene går opp på de fleste modellene, så noen flere kunder vil fremdeles kunne gjøre et svært gunstig kjøp på en ny Porsche, sier Morten Scheel som er sjef for Porsche i Norge.

Morten Scheel er sjef for Porsche i Norge.

Han sier dette om fjerningen av momsfritaket:

– At fullt fritak forsvinner var ventet, men det er oppsiktsvekkende at de ikke holder seg til beløpsgrensen som har vært kommunisert. En hver prisøkning vil påvirke etterspørselen negativt, og en prisøkning grunnet avgifter har generelt større negativ påvirkning enn andre årsaker. Hvor mye det påvirker avhenger av flere faktorer, for vår del tror vi mange vil fremskynde bilbyttet og forsøke å få tak i de siste leveransene som er helt avgiftsfrie, sier Scheel.

Ingen tvil – derfor er dette den beste elbilen på markedet

– Kaffe og Mariekjeks i vrangstrupen

Marius Tegneby er kommuniasjonsdirektør i BMW Norge. Han sier dette om endringen for elbilene:

– Selve modellen med tilskuddsordning forholder vi oss helt fint til. Derimot så er det både «kaffe og Mariekjeks i vrangstrupen», og mer til, når beløpsgrensen foreslås til 500.000 kroner. Over lang tid har både bilbransjen og kundenr tatt til seg, og forberedt et nivå på 600.000, ikke minst basert på regjeringsplattformen. Når Vedum bruker ordet «forutsigbarhet», så må jeg innrømme at vi har ulik oppfatning av betydningen. Det må nå forventes en ryddig dialog om veien videre mot det endelige vedtaket, så gjenstår det å se hva det faktisk blir.

iX er langt på vei en elektrisk utgave av den mangeårige storselgeren BMW X5. Dette er også en bil som vil få til dels solid prisøkning ved innføring av elbil-moms.

Kjenner på frustrasjon

– Hvordan ser tilgangen på biler ut hos dere frem til årsskiftet?

BMWs kommunikasjonsdirektør Marius Tegneby satte både kaffe og Mariekjeks i halsen da momsnyheten på elbil kom.

– Vi har forberedt oss mot omleggingen fra 01.01.23 i lang tid, siden dette i størst grad berører ordrebanken på BMW i4 og iX. Vi er på «grønnsakstorget» hver dag for å sikre mest mulig produksjon innen nyttår, men slik verden ser ut nå, har vi allerede fylt opp mye av produksjonen med tanke på den svært høye etterspørselen vi har på disse to modellene. Nøyaktig hvordan produksjonen vil fordele seg gjennom de neste seks månedene er vanskelig å svare på, gitt at vi i tillegg til krigen i Ukraina også ser at pandemiens oppblomstring i Kina nå påvirker veldig mye av logistikken på verdensbasis, sier Tegneby og legger til:

– Med alt som nå skjer, er uttrykket «den perfekte storm» fristende å bruke. Vi har stor forståelse for at både våre kunder og forhandlere kjenner på en frustrasjon, hvor spørsmålene nå er flere enn svarene.

Så bra er BMWs nye i4

Kostbar Audi-suksess

Øyvind Rognlien Skovli er direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt hos Norges største bilimportør Harald A. Møller AS. De tar inn og selger biler fra blant andre Audi, Skoda og Volkswagen.

Særlig Audi har hatt suksess med dyre elbiler på det norske markedet de siste årene. Tross en gjennomsnittspris på mellom 700.000 og 800.000 kroner har SUV-en Audi e-tron i lange perioder vært Norges mest solgte personbil.

Mest solgte: Dette kunne bare skjedd i Norge

Aldri før har en så dyr bil solgt så mye i Norge. Audi e-tron har i lange perioder vært bestselgeren her hjemme.

Sårbar suksess

– Hva tenker dere om fjerning av momsfritaket?

Vi er veldig overrasket og skeptiske til den endringen regjeringen foreslår nå, og håper at dette endres i møte med SV og Stortinget før det vedtas. Vi frykter dette kan bli en snubletråd på vei mot 2025-målet, og at folk vegrer seg for å kjøpe elbiler fremover. Dette henger jo også sammen med hvordan myndighetene har begynt å vanne ut andre viktige elbilinsentiver. Elbilsuksessen er sårbar, noe vi også så da regjeringen begynte å vanne ut firmabilfordelen for elbilsjåførene, sier Rognlien Skovli.

Øyvind Rognlien Skovli i Harald A. Møller AS mener elbilsuksessen fortsatt er sårbar.

– Nå vil helt sikkert pågangen øke kraftig - har dere noen muligheter til å øke "kvoten" til Norge før årsskiftet?

– Vi jobber uansett med raskest mulig levering til kundene våre, og håper uavhengig av dette at flest mulig får bil på denne siden av nyttår. Hele bransjen står midt oppe i en krevende tid med flere utfordringer, og kundene våre blir skadelidende om regjeringen får viljen sin. Det frustrerer nok flere enn bare oss, avslutter Rognlien Skovli.

Full oversikt: Her er alle bilene som blir dyrere

Video: På vei til Norge – og her blir det skikkelig moms-smell