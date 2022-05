Karna Solskjær etter første AaFK-økt: – Jeg prøver å være min egen spiller

Denne uken ble det kjent at Ole Gunnar Solskjærs datter, Karna Solskjær, har signert for AaFK Fortuna. Karna debuterte for Manchester Uniteds damelag i januar, men fortsetter nå karrieren hjemme i Norge.

AaFK Fortuna bekrefter overgangen på sin hjemmeside.

Karna Solskjær Foto: Arne Rovick

Sportslig leder, Eirik Hoseth, er veldig fornøyd med overgangen til Kristiansund-jenta.

– Dette er en spiller jeg har fulgt i mange år, samt trent henne gjennom tiltak i landslagsskolen. Karna er en angrepsspiller med spilleforståelse, fysikk og målteft, sier han.

Med på trening på Color Line Stadion torsdag var Ole Gunnar Solskjær sammen med kona Silje.

GODT HUMØR: Ole Gunnar Solskjær smilte godt på Color Line Stadion. Foto: Arne Rovick

Etter endt trening snakket TV 2 med den ferske signeringen.

– Det var kjempe artig, veldig snille jenter og bra trenere, så det var kjekt, sier Karna.

– Hva gjorde at valget falt på AaFK?

– Jeg har lyst til å prøve meg her. Jeg var her på en trening for noen uker siden og det var veldig kjekt. Også har jeg lyst til å spille litt førstelagsfotball, så det blir artig å prøve, svarer 19-åringen.

Solskjær spilte for Manchester Uniteds damelag både før og etter faren fikk sparken fra managerstolen i klubben.

– Er det aktuelt å returnere til England?

– Det er jeg ikke sikker på enda, svarer hun.

Med en så profilert far som Ole Gunnar Solskjær er det vanskelig å ikke sammenlignes, men Karna er klar på at hun har sin egen spillestil.

– Jeg prøver å lære så mye jeg kan av han, og ta fra han, men jeg prøver også å være min egen spiller, forteller hun.

– Har han gitt deg noen gode råd?

– Ja, klart det. Jeg snakker med han hele tiden og vi gjør det vi tror er best for meg nå, som er å komme hit, svarer hun.



I følge AaFK er 19 åringen spilleklar til lagets neste kamp. Det er borte mot Amazon Grimstad 21. mai.