Volkswagen har allerede lansert ID.3 og ID.4. Nå kommer den tredje bilen i det som er en stor satsing på nye elbiler.

ID.5 heter den og starten har ikke gått helt på skinner. Utfordringer med deletilgang og krigen i Ukraina har forsinket lanseringen. Men nå har de aller første bilene akkurat kommet til Norge.

ID.5 er langt på vei en spesialutgave av dagens ID.4. De to har veldig mye til felles, men designmessig skiller ID.5 seg ut med fallende taklinje og mer sporty totalinntrykk Merkelappen er gjerne «SUV-coupe», det har veldig mange bilprodusenter hatt suksess med de siste årene. Design er her vektet tyngre enn mest mulig innvendig plass.

Gode salgstall

ID.4 er en kjempesuksess i Norge og det er ingen hemmelighet at mange også ønsker seg en ID.5:

– Salgstallene har vært veldig gode, til tross for at vi ikke har hatt mulighet til å la kunder prøvekjøre bilene før nå. Men endelig kan kunder som allerede har bestilt ID. 5 og ID. 5 GTX, og andre, får prøvekjøre bilen hos forhandler, sier Lars Joakim Hanssen som er kommunikasjonssjef for Volkswagen i Norge.

Han forteller at de første kundene får bilene sine i månedsskiftet mai/juni.

Slik ser det ut innvendig. ID.5 har svært mye til felles med de andre bilene i VWs ID.-serie.

Rekkevidde på 513 kilometer

– Vi regner med gode salgstall videre nå når vi kan vise frem bilen, og av erfaring vet vi at nordmenn er glad i firehjulstrekk som tar dem sikkert og trygt opp på hytta i fjellet.

Lars Joakim Hanssen er kommunikasjonssjef for Volkswagen i Norge.

– Vi treffer eksisterende Volkswagen-kunder med ID. 5 og ID. 5 GTX, men også en del nye målgrupper. Dette er vår første SUV-coupé, som skiller seg ut fra ID. 4 ved at den har fått et litt mer sportslig design. Så gleder vi oss over at ID. 5 og ID. 5 GTX kommer med den nyeste ID.software, med en rekke nye funksjoner, og ikke minst økt ladekapasistet, sier Hanssen.

ID.5 starter på 436.400 kroner, for ID.5 GTX er det frapris på 482.900 kroner som gjelder.

ID 5. har en oppgitt rekkevidde på inntil 513 kilometer, mens ID.5 GTX med firehjulstrekk kommer med en estimert rekkevidde på inntil 487 kilometer.

De første ID.5-eksemplarene rullet av samlebåndene ved fabrikken i Tyskland tidligere i år, men produksjonsstarten har ikke gått helt etter planen.

549 liter bagasjerom

ID.5 og ID.5 GTX er koblet til internett og er klargjort for «over-the-air» oppdateringer og oppgraderinger (OTA). Det vil si at bilene kan oppdateres og fornyes over nettet.

Bagasjerommet er på 549 liter, som kan økes til 1.561 liter når bakseteryggen legges ned. Elektrisk betjent bakluke og elektrisk svingbart tilhengerfeste er tilgjengelig som tilvalg. ID.5 med bakhjulsdrift kan trekke 1.000 kilo, mens ID.5 GTX har en tillatt tilhengervekt på 1.200 kilo.

Prismessig sniker ID.5 seg så vidt under den nye «momsgrensen» på elbiler, som ligger an til å bli på 500.000 kroner. Men i realiteten vil nok de aller fleste eksemplarene koste noe mer enn dette. Dermed blir det også moms på den delen av kjøpesummen som overstiger en halv million kroner.

