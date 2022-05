Godset frustrerte Viking på eget gress: – Det hang på håret

Viking - Strømsgodset 0-0

Viking har vært i fyr og flamme i sesongstarten, og ledet Eliteserien før kveldens kamp mot Strømsgodset, etter å ha tatt 15 poeng på seks kamper.

Sterke seire mot regjerende mester Bodø/Glimt og cupvinner Molde, mot sistnevnte snudde siddisene 0-3 til 4-3, har gjort at Stavanger-laget er vårens store formlag.

Gjestene fra Drammen har hatt langt mindre å juble for, men kom til SR-Bank Arena med en kruttsterk 3-0-seier over Rosenborg i bagasjen.

Begge lag hadde store sjanser i første omgang, før Viking tok kontrollen og kjørte kampen etter hvilen. Veton Berisha var uhyre nære ved flere anledninger, og fikk til og med et mål annulert for offside etter flott forarbeid av innbytter Zlatko Tripic.

– Det var jo et slikt kampbilde da jeg kom inn at de la seg lavt og prøvde å forsvare det ene poenget. Og da er det veldig vanskelig å bryte ned et godt organisert og lavtliggende Strømsgodset-lag. Da fikk vi ikke skapt det helt store, og var heller ikke effektive nok foran mål, oppsummerte Tripic til TV2 etter kampen.

Men til slutt ebbet kampen ut i 0-0, noe bortelaget kan se seg veldig fornøgd med etter å virkelig ha hengt i tauene i en hel omgang.

– Det var tøft. Det var masse trøkk og småballer. Det hang på håret, men det var deilig å få den seieren. Viljar var fantastisk og forsvaret jobbet knallhardt, sa Strømsgodset-forsvarer Gustav Valsvik til TV 2 etter kampen.

Viking-trener Morten Jensen var misfornøyd med at laget hans ikke fikk hull på byllen mot lavtliggende gjester.

TÅLMODIGHETSPRØVE: Morten Jensen måtte se sine gutter stange mot et kompakt Godset-lag på SR-Bank Arena. Foto: Carina Johansen

– Det ble en tålmodighetsprøve der vi stanger, stanger og stanger, og ikke greier å åpne dem. Vi kunne sikkert spilt til i morgen tidlig uten å score mål, det føltes i alle fall slik ut på slutten. Det var den dagen der, du får noen sånne dager, sa Jensen til TV 2, før han konkluderte:

– Jeg var verken fornøyd med prestasjon eller kvaliteten i dag.

Store sjanser til begge lag

Hjemmelaget tok tidlig kommandoen i Stavanger. Allerede etter tre minutter kom den første sjansen, da Kevin Kabran fikk vende opp foran Godset-målet. Keeper Viljar Myhra var midlertidig med på notene, og produserte en mesterlig redning på svenskens skuddforsøk.

Etter 18 minutter kom Viking nok en gang til en stor sjanse, denne gangen ved Kristoffer Løkberg. Fra kort hold gikk midtbanespillerens heading rett på Myhra, som fikk parert ballen bort.

STOD STØTT: Viljar Myhra stod støtt da det stormet som mest framfor Strømsgodset-målet. Foto: Carina Johansen

Viking trillet mye ball, mens Strømsgodset lå dypt og ventet på kontringsmuligheter. Og halvveis ut i omgangen kom gjestene til sin første sjanse. Ole Kristian Enersen fikk satt opp Lars-Jørgen Salvesen inni sekstenmeteren, men 26-åringens avslutning var av det svake slaget.

Gjestene fortsatte å komme til overgangsmuligheter. Etter 39 minutter fikk Jack Ipalibo stå helt alene like innenfor Viking-boksen, men skuddet var ikke godt til å overliste Patrik Gunnarsson.

Begge lag misbrukte store sjanser og måtte gå målløse i garderoben etter første omgang.

Massivt Viking-press - Berisha fikk mål annulert

Viking stormet ut av startblokkene etter hvilen. Kabran spilte ballen lavt foran mål, der en stormende Sondre Bjørshol bare skulle plassere ballen mellom stengene. Men en heltemodig Enersen fikk kastet seg ned og blokkert skuddet i siste sekund.

Et kvarter ut i omgangen var Veton Berisha nær å sende vertene i ledelsen to ganger på to minutter. Først var spissen en lang tå unna å styre et hardt innlegg i mål, før han nesten sørget for at Ari Leifsson satt ballen i eget mål.

Etter 73 minutter gjorde Vikings nummer 10, Zlatko Tripic, comeback etter å ha vært ute med en overbelastningsskade i lysken de siste ukene.

Og umiddelbart etter trodde hjemmefansen at Tripic hadde bidratt til mørkeblå ledelse. Et perfekt innlegg ble styrt i mål av Berisha, men 28-åringen ble avvinket for en hårfin offside.

– Jeg har fått beskjed om at det var hårfint, og at det var en riktig annullering. Sånn er det, sa Vikings spydspiss det annullerte målet.

FORTVILER: Veton Berisha fortviler etter at målet hans har blitt annullert for offside. Foto: Carina Johansen

På tross av en dominerende omgang klarte ikke Viking å få hull på byllen. Strømsgodset stod tappert i mot til sluttsignalet gikk, og det endte dermed med poengdeling i Stavanger.

Viking hadde før kampen vunnet samtlige hjemmekamper i årets sesong. Strømsgodset blir dermed det første laget som får med seg poeng fra SR-Bank Arena i år.

– Vi må si oss godt fornøyd med ett poeng borte mot et av de beste lagene i Norge. Det tar vi med oss hjem, sa Strømsgodset-sjef Håkon Wibe-Lund.

