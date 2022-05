Medlem av EU-parlamentet: – Putin er årsaken

Torsdag formiddag ble det kjent at Finland går inn for å bli Nato-medlem.

Det opplyser presidenten og statsministeren i en felles pressemelding.

– Et Nato-medlemskap vil styrke Finlands sikkerhet. Som medlem av Nato vil Finland styrke hele Forsvarsalliansen, heter det i pressemeldingen.

President Sauli Niinistö og statsminister Sanna Marin sier at de nå håper at de gjenstående skrittene som må til for å bli Nato-medlem vil gå raskt de neste dagene.

Beslutningen vekker nå store reaksjoner fra flere hold.

– Umulig å forstå

– Jeg vil si at alt endret seg (den) 24. februar da Russland angrep fullverdig til Ukraina. For Finland, som et naboland til Russland, er det Russland gjør en viktig ting for oss, og dette angrepet var noe som er totalt umulig å forstå eller akseptere, sier Eero Heinäluoma i et intervju, ifølge Reuters.

– Og det betyr at enhver nabo til Russland må tenke seg om og revurdere sin posisjon i denne situasjonen. Så, Nato-medlemskapsbeslutning er en veldig rasjonell ting å gjøre etter 24. februar, fortsetter han.

Heinäluoma er medlem av EU-parlamentet og var en av flere som reagerte kraftig i etterkant av avgjørelsen.

– Russland kan skylde seg selv

I dette tilfellet mener han Putin bare kan skylde på seg selv.

– Men i dette tilfellet kan russerne og også Mr. Putin bare se seg selv i speilet, fordi de er årsaken til denne endringen, sier Heinäluoma.

Han legger til:

– Dette var ikke målet med den finske politikken, men de reagerer bare på hva Russland har gjort og jeg er ganske sikker på at den russiske eliten også kan se det på en slik måte at de må skylde på seg selv.

Kreml gikk tidlig ut og advarte Finland i etterkant av avgjørelsen.

– Det er definitivt en trussel mot Russland, sa de, ifølge Reuters.

De omtaler Finlands avgjørelse som et uvennlig skritt, som de tror landet vil angre på, og sier en slik Nato-utvidelse ikke vil gjøre verden eller Europa mer stabilt.

Sikkerhetssituasjonen har endret seg

«Kreml sier Russland er forberedet på å svare enhver part som prøver å involvere seg i Ukraina og som hindrer den spesielle militære operasjonen», skriver Reuters.

Kreml-talsmannen, Dmitry Peskov, sier Finlands avgjørelse er beklagelsesverdig og at det kan tvinge fram en reaksjon fra Russland.

Selv om Finlands ønske om Natomedlemskap henger tett sammen med Russlands invasjon av Ukraina, tror ikke Heinäluoma at det utgjør en umiddelbar trussel.

– Jeg vil si at det ikke er en akutt trussel fra (den) russiske siden, men vi må ta hensyn til at det som skjedde med Russland mot Ukraina også er mulig mot andre naboland.

Derfor sier parlamentsmedlemmet at dette er noe som Finland må tenke på framover.

– Dette betyr at når sikkerhetssituasjonen har endret seg, må vi også endre våre sikkerhets- og forsvarspolitiske linjer, sier Heinäluoma.