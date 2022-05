Dette er de første «Paradise»-deltakerne: – Kulen skal slippes rett ned i bakken

GOD KVELD NORGE (TV2): Snart er det premiere på den aller første sesongen av «Paradise». En av deltakerne brenner for mental helse for menn, mens en annen ønsker å redde verden.

«Paradise», som snart har premiere, skiller seg ut fra tidligere sesonger av «Paradise Hotel». Nå er det blant annet ikke lenger et krav om å være singel for å delta, og man må ikke danne par med motsatt kjønn.

Serien skal også ha fokus på samtidsverdier og er spilt inn på et helt nytt sted i Mexico.

Her er de 11 første deltakerne som flytter inn på hotellet i Mexico:

Emma Sveinsdatter Strandjord (22)

Emma Sveinsdatter Strandjord. Foto: IngunnSeljehammer

Strandfjord jobber til vanlig som innholdsprodusent. Hun er opptatt av likestilling, psykisk helse og mindre kroppspress blant unge.

– Det har vært veldig mye fikset kropp i sosiale medier og i reality de siste årene. Jeg håper jeg kan bidra til at andre ser noe helt naturlig på TV. Ingen er perfekte. Man ser ut sånn som man ser ut, og det er bra nok, sier Strandfjord i en presentasjonsvideo.

22-åringen sier videre at hun er med på «Paradise» for å vinne.

– Jeg tror mange kan tenke at jeg er en bitch, men jeg er ikke det, med mindre du gir meg en grunn til å være det, sier Strandfjord videre.

Eléah Sophie Winther Fure (22)

Eléah Sophie Winther Fure. Foto: IngunnSeljehammer

Fure driver med stand-up, brenner for LGBTQ-rettigheter og forteller at hun skal gjøre alt for å vinne «Paradise».

– Jeg tror jeg kommer til å være den beste spilleren de noensinne har hatt med. Jeg tror det gøyeste blir å bli kjent med nye folk, men også å sende de hjem igjen. Jeg gjør alt for å vinne, og den kulen skal slippes rett ned i bakken, sier Fure.

Videre forteller hun at hun brenner for en verden der alle kan være seg selv.

– Utover det å vinne, så er jeg med på «Paradise» for å få mer synlighet for minoriteten min. Da jeg vokste opp, så var det ingen forbilder som var som meg. Du kunne ikke slå på TV-en og se noen som hadde skiftet kjønn eller var åpne om det, sier Fure.

Ronja Bysveen (22)

Ronja Bysveen. Foto: IngunnSeljehammer

Bysveen har gått viralt på TikTok der hun har over 123 000 følgere. Hun forteller at hun er en stolt bygdejente og en skikkelig hedmarkspatriot.

– I dag er det veldig mye uekte i sosiale medier. Folk fremstiller seg selv som noe de ikke er, eller en livsstil de ikke har. Jeg tenker folk har godt av å se normale folk også, sier Bysveen.

– Målet mitt med «Paradise» er jo å vinne. Jeg har lyst til å komme hjem med penger, men jeg er også med fordi jeg håper folk ser meg inne på «Paradise» og tenker: «Yes. Endelig noen som er som meg, eller noen vi kan relatere oss til», sier hun videre.

Jo Petter Helstad (23)

Jo Petter Helstad. Foto: IngunnSeljehammer

Helstad brenner for miljø, klima og Miljøpartiet De Grønne. Til vanlig studerer han bioteknologi i Trondheim.

– Det er fordi jeg vil redde verden, verden sliter litt nå. Det er mye som ikke er bra og jeg har lyst til å bidra. En hjertesak jeg har er en liten fisk som heter rognkjeks. Den spiser lakselusen fra laksen, men med en gang vi skal høste laksen så dør den. Det synes jeg er kjempetrist, sier Helstad.

– Vi må sette mer fokus på rognkjeksen slik at den får den medaljen den fortjener, sier han videre.

Christoffer Zacho (27)

Christoffer Zacho. Foto: IngunnSeljehammer

Zacho Jobber som servitør, men driver også med musikk, som han beskriver som lidenskapen hans.

– Vennene mine ville nok beskrevet meg som en følsom og hyggelig person. Jeg har 11 katter, to hunder og ett akvarium. Jeg er veldig allergisk, men: «I don't give a shit », for det gir meg så mye kjærlighet, sier Zacho.

27-åringen forteller at han tror det at han er så godtroende kan gi han problemer inne på hotellet.

– Tipset jeg har fått fra kjæresten min er: «Vær deg selv, da tror jeg du kommer langt. Og ikke gjør noe tull», forteller han videre.

Kimberly Dahle (22)

Kimberly Dahle. Foto: IngunnSeljehammer

Dahle driver med markedsføring og sosiale medier. Hun brenner for mangfold, og ønsker å være et godt forbilde for andre.

– Da jeg vokste opp, så var det egentlig ganske tungt. Jeg har ikke satt en merkelapp på meg selv. Jeg vil si at jeg er biseksuell, men homofil. Jeg kom ikke ut for meg selv før i 2018, og jeg har hørt at jeg har fått en glød etter at jeg kom ut. Jeg følte jeg kunne være mer meg selv, sier Dahle.

– Jeg vet ikke om jeg kan si det her, men jeg har en IQ på 133, så jeg pleier å ligge ti steg foran. Taktikken min blir å holde litt igjen, og ikke vise at jeg har en IQ på 133, sier hun videre.

Jeanette Elise Hildebrandt (27)

Jeanette Elise Hildebrandt. Foto: IngunnSeljehammer

Hildebrandt jobber som selger og brenner for trening og helse.

– Jeg tror folk antar at jeg er en veldig «bertete» jente, men det er tvert imot. Jeg er en veldig aktiv person som elsker å trene. Jeg er veldig opptatt av psykisk og fysisk helse, og at man skal ta vare på den kroppen man har for å ta vare på hodet sitt, sier Hildebrandt.

27-åringen forteller at hun egentlig aldri hadde sett for seg at hun kom til å være med på «Paradise».

– Jeg tror folk kan oppfatte meg som kald, fordi jeg er veldig ærlig og direkte. Det kan bli konfronterende hvis jeg skjønner at folk lyver til meg. Jeg nøler ikke med å sette folk på plass, hvis de er uærlige, sier hun videre.

Philip Eskildsen (21)

Philip Eskildsen. Foto: IngunnSeljehammer

Eskildsen brenner for bærekraft i moteindustrien. Han er også opptatt av LGBTQ-rettigheter, antirasisme, likestilling og feminisme.

– Jeg har alltid en mening om noe, og det kommer kanskje folk til å merke der inne. Det jeg brenner mest for er LGBT, jeg er jo skeiv selv. Jeg synes det er utrolig teit å bli diskriminert bare fordi du er deg selv, sier Eskildsen.

– Siden jeg er en person med mange meninger, så blir jeg fort en person som liker å styre litt også. Jeg skal spille hardt og iskaldt om jeg må, men samtidig så vil jeg være ærlig. Jeg vil ikke spille et spill der jeg er ekkel mot folk, sier han videre.

Martin Elvik Hagen (24)

Martin Elvik Hagen. Foto: IngunnSeljehammer

Hagen jobber som sveiser og personlig trener. Han er svært opptatt av mental helse for menn, og ønsker å fjerne stigmaet rundt dette.

– Jeg er veldig opptatt av psykisk helse for menn. Jeg tror menn synes det er vanskeligere å oppsøke hjelp enn det damer synes. Det er litt mer tabu, så jeg håper det kan hjelpe at jeg og andre snakker om det, sier Hagen.

Videre forteller han at han har en tendens til å overtenkte.

– Jeg overanalyserer sikkert litt for mye når folk sier ting til meg. Det er der jeg sliter, fordi jeg ønsker å komme best mulig ut av hver situasjon, sier han videre.

Markus Johnsen (27)

Markus Johnsen. Foto: IngunnSeljehammer

Johnsen er tidligere Norgesmester i benkpress, og har en lidenskap for musikk.

– Jeg har store ambisjoner, og har lyst til å få til ting jeg brenner for. Målet mitt med musikken er å kunne leve av det her i Norge og i utlandet, sier Johnsen.

– Jeg liker å ta styringen og ha litt kontroll. Det kan bli litt mye av og til. Vennene mine vil nok beskrive meg som omsorgsfull og en som er glad i å ta vare på de rundt meg. Jeg er med på «Paradise» for å få venner, så jeg gleder meg til å bli kjent med de som er her og få en opplevelse for livet, sier han videre.

Patrick Greve (27)

Patrick Greve. Foto: IngunnSeljehammer

Greve er Youtuber. Han elsker å få folk til å le, brenner for eldreomsorgen og kroppspositivisme.

– Hvis noen skulle beskrevet meg, så tror jeg det ville vært som en vitsemaker, litt som en gjøgler. Det er ingenting som ikke kan tulles med. Å få folk til å le er det jeg brenner for, helst på egen bekostning. Jeg tar meg selv veldig lite høytidelig, sier Greve.

– Taktikken min for å vinne blir å få folk til å elske meg. Det skal være så vanskelig som mulig å få meg ut. Det skal skjære i hjertet deres, hvis de stemmer meg ut, sier han videre.

Det er Andreas «TIX» Haukeland (28) som tar over rollen som programleder, som Triana Iglesias (39) har hatt i over 12 år.

«Paradise» har premiere 30. mai på Viaplay, og ny episode slippes hver mandag, tirsdag og onsdag.