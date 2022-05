Finland inn i Nato: – Dette er fantastisk!

LAPPEENRANTA, FINLAND (TV 2): Den finske byen Lappeenranta ligger bare to mil unna grensen til Russland. De som bor i grensebyen er nå glade for at landets ledere vil ha Finland inn i Nato.

Støtten til finsk nato-medlemskap har økt krafig i befolkningen i Finland, etter at Russland invaderte Ukraina 24. februar.

76 prosent av finnene ønsker nå at landet skal bli en del av forsvarsalliansen, og torsdag kunngjorde landets president Sauli Niinistö og statsminister Sanna Marin at de mener det samme.

Farlig nabo

Den nyheten blir tatt godt i mot i byen Lappeenranta, som ligger like ved grensen til Russland.

– Dette er fantastisk, jo fortere jo bedre, utbryter Pirjio Varis, kort tid etter at nato-beslutningen ble kjent.

Alle TV 2 snakker med i grensebyen, er glade for at Finland nå er i full fart på vei inn i forsvarsalliansen.

HISTORISK: Nato er det store samtaleemnet rundt bordene på Kafé Majurska denne formiddagen som det har blitt klart at Finlands ledere vil ta landet inn i forsvarsalliansen. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

– Etter invasjonen av Ukraina, har vi ikke noe annet valg, sier Ritva Vanhoja.

Hun er på kafé sammen med venninnen Maria Fomin, og begge mener Russland har blitt en farligere nabo de siste årene.

– Russland er helt annerledes nå enn for ti år siden. Nå er det umulig å si hva de kan finne på, sier Vanhoja.

USIKKER: Ritva Vanhoja sier hun ikke er redd for russerne, men at hun føler seg usikker på hva presidenten i nabolandet kan finne på. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Ble erobret av Russland

Lappeenranta har en gang i tiden vært en del av Russland.

Russerne vant slaget her i 1741 under den russisk-svenske krigen, og tok kontroll over området. Men de siste 200 årene har byen vært finsk, og har gjennom tiden utviklet et tett og godt forhold til naboen i øst.

– Det der er historie, og vi lever nå, sier eieren av kafeen Majurska, som ligger på festningen i Lappeenranta, Arja Ylä-Oufiven.

BEKYMRET: Slik verdensbildet ser ut nå, bør finnene være bekymret, mener innehaveren av kafeen Majurska. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Men etter Russlands framferd i et annet naboland, Ukraina, denne våren, mener hun det eneste logiske for Finland å gjøre, er å søke seg inn i Nato.

– Russland kan gjøre livet vårt her veldig vanskelig om de ønsker det, sier Ylä-Oufiven.

Brutt samarbeid

Rundt 1,8 millioner russere har tidligere pleid å besøke Lappeenranta årlig.

Men da Russland invaderte Ukraina, ble alt samarbeid over grensen brutt, forteller økonomisjefen i Lappeenranta, Jari Iskanius.

SLUTT PÅ SAMARBEID: Lappeenranat kalles Finlands Monaco, ifølge Iskanius. Russere på besøk har lagt igjen mye penger i byen, men nå ser økonomisjefen etter nye markeder. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Han mener områdets historie med Russland, gjør at de er beredt.

– Kanskje er det grunnen til at vi er godt forberedt om noe skjer, slik at folk skal slippe å være bekymret.

– Hvordan er dere forberedt?

– Det kan jeg ikke gi noen detaljer om, sier Iskanius.

GRENSEBY: Lappeenranta ligger bare to mil fra grensen til Russland. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Finland har opprettholdt en ganske stor hær etter den kalde krigen. I en krisesituasjon kan landet mobilisere 280.000 soldater, i tillegg til 600.000 reservister.

Ikke redde

Russland har truet med at et finsk nato-medlemskap vil få konsekvenser, og har blant annet varslet at de vil trappe opp sin militære tilstedeværelse på bakken, til sjøs og i luften i regionen.

VILLMANN: Lappeenranta heter Villmanstrand på svensk, og det gjenspeiles godt i byvåpnet. Foto: Wikipedia

Men selv om mange her i Lappeenranta mener russerne har blitt en farligere nabo, vil de ikke la seg skremme fra å gå inn i Nato.

Kaféeier Arja Ylä-Oufiven tror heller ikke russerne vil gjøre alvor av truslene.

– Det tror jeg bare er snakk. De vil at vi skal være redde, men det er vi ikke, sier hun.