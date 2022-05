Den danske riksadvokaten ber om at det reises tiltale mot tidligere forsvarsminister

Riksadvokaten i Danmark har bedt justisdepartementet om at det reises tiltale mot den tidligere forsvarsministeren Claus Hjort Frederiksen.

Med det krever riksadvokaten at hans parlamentariske immunitet blir opphevet, skriver justisdepartementet i en pressemelding torsdag.

Frederiksen er siktet for brudd på den danske straffelovens paragraf om uautorisert utlevering av høyt graderte opplysninger, også kjent som landsforræderi.

– Jeg håper inderlig at offentligheten og alle Folketingets medlemmer nå kan få innsikt i hva det er regjeringen mener jeg har gjort som er landsforræderi. Da vil ikke Folketingets medlemmer stemme i blinde, sa Claus Hjort Frederiksen til Ritzau etter at nyheten ble kjent.

Folketinget må stemme over om Frederiksens immunitet kan oppheves, slik riksadvokaten ønsker.

Hemmelig avtale

Frederiksen var forsvarsminister mellom 2016 og 2019. Frem til slutten av august 2020 var han formann for Folketingets komité for etteretningstjenestene. Medlemmene her er underlagt den høyeste grad av fortrolighet.

Det spekuleres i at bakgrunnen for siktelsen henger sammen med opplysninger Frederiksen delte da han gjestet TV-programmet «Lippert» i 2020. Han gjestet programmet etter at det hadde kommet flere saker om mulige kritikkverdige forhold i Forsvarets etteretningstjeneste (FE).

Under TV-programmet opplyste han at det på 90-tallet ble inngått en hemmelig avtale mellom Danmarks daværende statsminister Poul Nyrup Rasmussen og USAs president Bill Clinton.

Avtalen gikk ut på at amerikanske National Security Agency (NSA) kunne avlytte danske internettkabler for å spionere på andre land og deres statsborgere, skriver dansk TV2.

Flere siktet

Fredriksen var den femte som i løpet av kort ble siktet for landsforræderi i Danmark. I desember i fjor ble sjefen for FE i Danmark, Lars Findsen, og tre andre nåværende eller tidligere ansatte i landets to etterretningstjenester, også siktet.

Det er derimot ikke kjent om siktelsen mot Frederiksen har sammenheng med siktelsene i desember. Det danske forsvarsdepartementet har avstått fra å kommentere siktelsen mot den tidligere forsvarsministeren.

Fredriksen er medlem av danske Venstre og har vært medlem av Folketinget i Danmark siden 2007.

Det er justisminister Mattias Tesfaye fra Socialdemokraterne som skal ta stilling til om det reises tiltale.