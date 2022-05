Dramatisk studie: – Dette er dypt urovekkende

Fra sommeren i fjor og fram til i år har Australia opplevd flere naturkatastrofer, noe forskere sier har fått massiv innvirkning på flere av landets vakre korallrev.

En ny studie viser at 91 prosent av korallene i Great Barrier Reef har blitt skadet, som følge av bleking, skriver Sky News onsdag.

Endringen skal ha skjedd etter at korallrevet ble truffet av tre marine-hetebølger, noe en rapport fra Great Barrier Reef Marine Authority (GBRMA) har slått fast.

– Dette er hjerteskjærende. Dette er dypt urovekkende, sa Simon Bradshaw, en forsker ved klimasporingsgruppen Climate Council.

Trusselen eskalerer

– Det viser at vårt Barrier Reef virkelig er i veldig alvorlige problemer, sier Bradshaw videre.

Flere australske korallrev-eksperter advarer nå mot at klimaendringene ser ut til å blir verre og verre.

– Klimaendringene eskalerer, og revet merker allerede konsekvensene av det, står det i rapporten fra korallrev-myndighetene.

En slik bleking er en varmestress-respons ofte forårsaket av global oppvarming, som gjør havvannet varmere.

Over 90 prosent ødelagt

Undersøkelsene ble utført i etterkant av den siste hetebølgen i mars 2022.

Fenomenet har til nå inntruffet til sammen seks ganger, fra den første masseblekingen tilbake i 1998.

To tredjedeler av korallrevet skal ha blitt skadd under tidligere masseblekinger, og har nå økt til over 90 prosent ødeleggelser basert på undersøkelser av 719 enkeltstående korallrev langs Great Barrier Reef.

Til tross for den dystre rapporten, så finnes det tegn som tilsier at dødeligheten vil forbli lav og at store deler av revet vil kunne komme seg igjen.

Great Barrier Reef består av flere tusen mindre rev og strekker seg over 2.300 kilometer langs østkysten av Australia. Det regnes som verdens største levende struktur , er synlig fra verdensrommet og oppført på Unescos verdensarvliste, ifølge NTB.