Kreml: – Definitivt en trussel mot Russland

Finlands ønske om et framtidig Nato-medlemskap skaper store reaksjoner fra Kreml.

Torsdag formiddag ble det kjent at vårt naboland Finland går inn for å bli Nato-medlem.

Det opplyser presidenten og statsministeren i en felles pressemelding.

– Et Nato-medlemskap vil styrke Finlands sikkerhet. Som medlem av Nato vil Finland styrke hele Forsvarsalliansen, heter det i pressemeldingen.

President Sauli Niinistö og statsminister Sanna Marin sier at de nå håper at de gjenstående skrittene som må til for å bli Nato-medlem vil gå raskt de neste dagene.

Kort tid etterpå svarer Kreml på avgjørelsen:

– Det er definitivt en trussel mot Russland, sier de, ifølge Reuters.

Deretter kommer de med flere trusler mot både Finland og Vesten.

Tror Finland vil angre

Russland omtaler Finlands avgjørelse om Nato-medlemskap som et uvennlig skritt og tror det er noe landet vil angre på. De mener en slik Nato-utvidelse ikke vil gjøre verden eller Europa mer stabilt.

«Kreml sier Russland er forberedet på å svare enhver part som prøver å involvere seg i Ukraina og som hindrer den spesielle militære operasjonen», skriver nyhetsbyrået videre.

– Finlands tilslutning til Nato er en radikal endring i landets utenrikspolitikk, sa utenriksdepartementet i en uttalelse.

Blir tvunget til å svare

Dmitry Peskov sier Finlands avgjørelse er beklagelsesverdig, og at det kan tvinge fram en reaksjon fra Russland.

– Russland vil bli tvunget til å ta gjengjeldelsesskritt, både av militær-teknisk og annen karakter, for å stoppe trusler mot landets nasjonale sikkerhet, heter det i uttalelsen fra utenriksdepartementet.