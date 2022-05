Her har strømprisene økt med over 3000 prosent: – Ekstraordinær situasjon

Strømanalytiker sier det aldri har skjedd før i kraftmarkedets historie at man ser lignende strømpriser som nå.

Sommeren nærmer seg med stormskritt. Og etter at vi har lagt bak oss en rekorddyr strømvinter, var det mange som hadde gledet seg til lysere tider og billigere strømregninger – slik vi har vært vant til de siste årene.

Men det må man se langt etter. For ekspertene er krystallklare:

– Dette er en helt ekstraordinær situasjon. Det har aldri hendt i kraftmarkedets historie at man har hatt slike priser på våre kanter, sier senioranalytiker Olav Johan Botnen i Volue Insight til TV 2.

Økning på 3000 prosent

Senioranalytikeren har hentet inn gjennomsnittsprisen på strøm fra juni til september de fire siste årene i Sør-Norge.

Tallene viser blant at prisen har økt med over 3000 prosent fra 2020 til sommeren i år.

Botnen forteller at det er flere årsaker til at strømmen i sommer blir på et nivå man aldri har sett maken til.

Flere årsaker

En av årsakene er at det har vært en ekstremt tørr vår i Sør-Norge. Fyllingsgraden i vannmagasinene er rekordlave, og vi vil være nødt til p importere en del strøm for å kunne spare på vannet – som vil få konsekvenser for strømprisene.

Årsak nummer to er at utlandet nå har de høyeste prisnivåene i historien.

Strømpriser, Sør-Norge Prisene under er gjennomsnittspris for de fire siste sommerperiodene juni-september, samt anslag for årets sommer: 2018: 48.8 øre/kWh 2019: 32.6 øre/kWh 2020: 4.0 øre/kWh 2021: 71.0 øre/kWh 2022: 145 øre/kWh Kilde: Volue

– Så vi importerer altså den dyreste strømmen i historien. Kombinasjonen av tørt vær og historiske høye priser fører til en rekorddyr strømsommer, forklarer Botnen.

Sommerfordeler

Men til tross for at en stor del av befolkningen må belage seg på like høye kilowattpriser i sommer som i vinter, finnes det noen fordeler.

HØYE PRISER: Senioranalytiker i Volue Insight Olav Johan Botnen sier det trolig blir høye strømpriser i en god stund fremover. Foto: Volue Insight

– Det er lettere å spare om sommeren. Man må ikke kjøre aircondition hvis man har det, man trenger ikke dusje lenge, man har null fyringsbehov og det er også mulig å unngå å bruke for mye lys, sier Botnen.

Strømanalytikeren understreker at det er lettere å skru ned forbruket på sommeren, kontra på vinteren hvor flere av disse sparegrepene er tilnærmet umulig å gjennomføre.

– Blir ikke noe pusterom

Men det etterlengtede pusterommet med strømregninger under hundrelappen må altså vike i år, ifølge Botnen.

– Det blir ikke noe pusterom, annet enn det du klarer å justere selv.

Forbrukerøkonom Silje Sandmæl er tydelig på at sommeren kan bli krevende for mange.

– Alt er blitt dyrere, og det betyr at dette er tiden for at man virkelig må tenke over forbruket sitt og stokke om på det som er viktig, og det som kanskje ikke er så nødvendig, sier Sandmæl til TV 2.

RÅD: Forbrukerøkonom Silje Sandmæk er tydelig på at nordmenn bør ta grep for å gjøre sommeren litt hyggeligere, rent økonomisk. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Men det er ikke nødvendigvis gjort i en håndvending.

– Nå har man vært gjennom to ganske tøffe år, og veldig mange har et stort behov for å kose seg i sommer og slippe å bekymre seg over om det er en økt strømregning eller andre ting som har vært en hodepine.

– Det kan utgjøre mye

Hun er klar på at nordmenn generelt bør bli flinkere til å benytte seg av sin forbrukermakt.

– Man bør faktisk bytte strømavtale cirka en gang i året. Det kan utgjøre mye. Fordi strømprisene kan vi dessverre ikke gjøre noe med, bortsett fra at vi kan påvirke hvor mye vi bruker, sier Sandmæl og legger til:

– Mitt hovedråd er å passe på at man ikke betaler for mye. Å være en bevisst forbruker kan gjøre at du sparer tusenvis.

Bør håpe på «møkkasommer»

Botnen sier det er vanskelig å svare på hvor lenge prisene vil være på det ekstreme nivået vi ser nå.

Det avhenger blant annet av hvordan krigen i Ukraina utvikler seg, og Russlands forsyning til verdensmarkedene.

REGN: De fleste av oss ønsker ikke en sommer som dette, men det kan faktisk redde lommeboka til vinteren. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Ingen vet varigheten på krigen og hvilke konsekvenser det får for Russland og deres forsyning av kull og gass, sier Botnen.

Men senioranalytikeren er tydelig på at det foreløpig ser ut til at folk må belage seg på dyre strømpriser en god stund fremover.

Én faktor kan imidlertid snu situasjonen på hodet.

– Blir det mye regn i sommer, kan det gjøre situasjonen helt annerledes. Folk flest bør håpe på at det kommer mye regn i sommer.