SV refser regjeringens budsjett: – Det er Høyre-politikk

Regjeringens faste budsjettpartner Sosialistisk Venstreparti (SV) er langt fra fornøyd med regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett.

Finanspolitisk talsperson i SV, Kari Elisabeth Kaski, varsler tøffe forhandlinger i Stortinget.

– Det er ingen tvil om at avstanden mellom oss og regjeringen er stor. Det handler om de tar Norge i feil retning, sier Kaski til TV 2.

Hun mener Norge har fått et budsjett som ikke kommer til å få ned de økonomiske forskjellene, eller fattigdommen i Norge – kanskje tvert imot. SV hevder også at budsjettet svekker Norges klimaambisjoner.

– Det er et budsjett som kutter mer i kollektiv enn motorvei, et budsjett som lar verdens fattige ta en stor del av regningen for mottak av de ukrainske flyktninger til Norge, sier Kaski.

Kutter i bistand

Regjeringen vil ta fire milliarder kroner fra bistandsbudsjettet for å finansiere økte flyktningutgifter i Norge.

I alt foreslår regjeringen å bruke 44,9 milliarder kroner på bistand i 2022, en økning på 3,6 milliarder kroner.

Halvparten av den foreslåtte økningen i bistandsbudsjettet, 1,8 milliarder kroner, blir prioritert til flyktningtiltak i Norge.

– Verdens fattigste tar regningen for at vi tar imot ukrainske flyktninger, sier Kaski.

– Det er ikke rettferdig, det er ikke solidarisk politikk. Norge hadde hatt råd til å både styrke bistandsbudsjettet og ta imot ukrainske flyktninger på en god måte, sier Kaski.

– Færre vil motta bostøtte

Også her hjemme mener Kaski de fattigste må ta regningen.

– Nå hever regjeringen taket på bostøtte. Hvordan reagerer du på det?

– Det er Høyre-politkk, det Sp og Ap gjør. Det har de gjort tidligere og noe vi har kritisert sterkt. Det betyr at færre vil motta bostøtte og det er et av de viktigste virkemidlene vi har for å forhindre fattigdom og sikre at folk bor trygt, sier Kaski.