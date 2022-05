Ble anklaget for å håne Hailey Bieber - lukket kommentarfeltet

GOD KVELD NORGE (TV 2): Selena Gomez ble anklaget av Hailey Bieber-fans for å håne modellen i en ny TikTok-video. Nå beklager hun.

Det er ikke noe nytt at fansen til Selena Gomez (29), Hailey Bieber (25) og Justin Bieber (28) er svært opptatt av å velge side, og se etter om noe kan tolkes som et stikk fra den ene til den andre.

Gomez var i flere år i et av-og-på forhold med artisten, som har vært gift med Hailey siden 2018.

Fans av Gomez har i flere år ytret at de ønsker at hun skal bli sammen med Justin Bieber igjen. Tidligere i vår kom Hailey Bieber med en uttalelse på TikTok, hvor hun ba kritikere om å slutte med nettrolling.

– Lang nok tid har gått til at det er gyldig å la meg være i fred. Jeg ber dere, virkelig, sa Bieber i videoen hvor hun trolig henviste til de argeste Gomez-fansene.

Tolker video som stikk

For to dager siden la modellen ut en video hvor hun viser fram sin hudpleie- og sminkerutine på videoappen. Det gjorde også Selena Gomez et par timer senere.

Gomez, som er kjent som artist og skuespiller, har også sitt eget kosmetikkmerke, som hun jevnlig reklamerer for i sosiale medier.

Til tross for at Hailey ikke nevnes i Selenas video er mange overbevist om dette er et stikk til henne, blant annet grunnet Gomez fremtoning og særlig mimikk i videoen.

På Twitter sirkulerer det av skjermbilder som skal vise kommentarfeltet på TikTok-videoen, før Gomez valgte å lukke det. I disse ser man folk diskutere om hun «himler med øynene» til Bieber.

En twitter-bruker omtaler Gomez som «patetisk» og anklager hun for å latterliggjøre og kopiere Biebers video.

Beklager

Som en reaksjon på spekulasjonsstormen skal Gomez ha kommet med en uttalelse før hun lukket kommentarfeltet.

I et skjermbilde, som skal vise uttalelsen hennes, står det:

– Dette er grunnen til at jeg tror på å ta vare på din mentale helse. Folkens, aner ikke hva jeg har gjort men jeg beklager virkelig. Ingen dårlige intensjoner. Sletter snart.

SLETTET: Dette skal ha vært Selenas uttalelse i kommentarfeltet som nå er lukket. Foto: Twitter /@GomezSource

I likhet med Bieber har Gomez vært åpen om at det ikke bare er positivt å være stor på sosiale medier. I et intervju med InStyle i januar, fortalte hun at hun valgte å ta en lengre pause grunnet svekket selvbilde.

Verken Justin eller Hailey Bieber har kommentert noe rundt denne saken.