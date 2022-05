Birk Ruud om brorens millionsuksess: – Jeg er stolt

Kryptokunstner Trym Ruud (23) har gjort seg bemerket med NFT-kolleksjonen sin «Rude Boy's», som ble til i januar 2021. I løpet av det første året omsatte han for over 22 millioner kroner.

NFT står for «Non-fungible Token» og fungerer som et bevis på et digitalt unikt objekt, slik som bilder og videoer. Figurene til Trym startet som et prosjekt som strakk seg over 50 dager, der han lagde én digital figur hver dag som representerte følelser og erfaringer i hans liv.

Kun et halvt år etter lanseringen av «Rude Boy's» holdt han sin første soloutstilling, og i år åpnet han et galleri på Fornebu.

Lever av lidenskapen

Trym Ruud fikk øynene opp for 3D-kunst og digitale 3D-plattformer da han studerte grafisk design, og han kom senere godt inn i dette miljøet.

– Jeg begynte naturligvis å følge masse folk på Instagram som jeg synes var inspirerende. Jeg så andre 3D-kunstnere som solgte sine verk som NFT-er, og tenkte at det ville jeg også gjøre, sier Trym til God kveld Norge.

I forbindelse med bacheloroppgaven hadde han nemlig utviklet han digitale figurer, deriblant «Rude Boy's». Han selger denne kunsten som NFTer på Ethereum-blokkjeden.

– Jeg har alltid likt å være kreativ, og det er det som i hovedsak er min lidenskap. Jeg synes det er kult at NFT ble min måte å vise mye av lidenskapen min på, forteller Trym.

Han er dog ikke den eneste i familien som lever av det han brenner for, og har utmerket seg internasjonalt. Broren Birk Ruud er freestylekjører, og under OL 2022 i Beijing ble han olympisk mester i grenen Big Air.

– Det er helt fantastisk å oppleve Tryms reise. Han har en sterk lidenskap for å jobbe med det han elsker, og det står respekt av at han kan leve av dette, sier Birk til God kveld Norge og legger til:

– Vi er like på mange måter. Alle timene vi har brukt på lek og moro har gjort oss til dem vi er. Jeg er stolt av broren min, han er helt rå.

Veien videre

Til tross for den store suksessen med de digitale figurene, ønsker Trym å strekke seg enda lenger.

– Det holder ikke lenger at figurene bare er i denne digitale boksen som samleobjekter. Jeg ønsker at de skal komme ut i verden og få de inn som fysiske samlefigurer gjennom klær og eventer, sier kunstneren.

I tillegg til dette drømmer han om å en dag få en stor skulptur i en rundkjøring, og at «Rude Boy's» er noe alle vet om og er et kjennetegn på NFT. Trym har store fremtidsplaner, og har nå blant annet fått med Samsung på laget.

– Samsung har lyst til å være med og hjelpe å få «Rude Boy's» enda mer ut i verden. Det er veldig kult at de tror på meg og mitt samfunn som en slags frontfigur innenfor NFT. At de ser det og vil være med og bidra, det synes jeg er ekstremt kult.

– Det føles ut som at man kan få til alt man har lyst til, avslutter Trym.