17. mai blir det knallvær – nå har myndighetene en klar advarsel

Hittil i år er det registrert hele 770 brann-hendelser i skog og utmark.

– Det er 200 flere enn på samme tid i fjor, og det er mye. Dette skyldes lite snø og veldig tørt terreng, sier avdelingsdirektør Johan Marius Ly i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

OPPFORDRER: Avdelingsdirektør Johan Marius Ly i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) oppfordrer folk til å bruke sunn fornuft i terrenget. Foto: DSB

Nå står 17. mai for tur, og ifølge værmeldingen skal det bli strålende sol over nesten hele Sør-Norge på nasjonaldagen.

Bålforbud

– Mange vil nok ut og feire. Hvor bekymret er du for gress- eller skogbrann?

– Det er flott at folk bruker naturen, men vi er helt avhengige av at folk viser respekt for det generelle bålforbudet, som går fra 15. april til 15. september. Dropp å grille pølser på bål denne dagen, sier Ly.

Avdelingsdirektøren fraråder også all uvøren bruk av engangsgriller. I tillegg til strålende sol, er det meldt om vind.

– Selv en liten gnist kan i enkelte områder være nok til å lage skogbrann.

UT I DET FRI: Mange tar turen ut i skog og mark når nasjonaldagen skal feires. Det syns myndighetene selvsagt er helt ok, så lenge man er forsiktig med ild. Foto: Gorm Kallestad

Øker antall helikopter

Allerede til helgen skrur DSB opp beredskapen.

I tillegg til det faste skogbrannhelikopteret som er i beredskap på Torp utenfor Sandefjord mellom 15. april og 15. august, settes nå tre ekstra helikopter i beredskap på grunn av brannfaren.

– De vil stå klare på Kjevik, Kjeller og Voss i tillegg til på Torp. Spesielt i helgen vil det tørke opp, og den lille regnskuren man hadde på Østlandet har ikke bidratt til å dra ned skogbrannfaren i særlig grad, sier Ly.



På spørsmål om det kan bli aktuelt å øke beredskapen enda mer, sier avdelingsdirektøren at de vurderer situasjonen på nytt hver mandag og torsdag.

– Hvis det skulle bli behov for ytterligere beredskapsressurser, må vi gå i dialog med tjenesteleverandøren. De kan kalles ut i gitte situasjoner, for eksempel hvis det oppstår brann.

SLOKKING: Skogbrannhelikoptrene var helt essensielle i slokkearbeidet under den store gressbrannen på Sotra utenfor Bergen i juni 2021. Foto: Paul S. Amundsen / NTB.

– Sunn fornuft

På DSB sine nettsider, ser man at hele ni av ti skogbranner starter som følge av menneskelig aktivitet.

– I noen tilfeller kan en liten sigarettsneip være nok til å antenne terrenget. Det viktigste er å bruke sunn fornuft. Hvis man skal ut i skogen, så kan man kanskje ta med seg en god matpakke, sier Ly.

Til helgen er det varslet moderat skogbrannfare på gult nivå over store deler av Østlandet.

Når myndighetene vurderer faregraden, tar de utgangspunkt i flere faktorer. I tillegg til nasjonale skogbrannfare-indekser, bruker man også europeiske farevarsler og værmeldinger.

– Til syvende og sist er det folk sin aktsomhet som bidrar til å dra ned en god del av brannrisikoen, sier Ly.