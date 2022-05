Slik blir 17. mai-feiringen på TV 2

Tirsdag er landet vårt pyntet til fest og allerede fra kl 07.55 kan du starte feiringen med gjengen i «God 17. mai Norge».

– Jeg synes at det er stort å få komme inn i stuene til folk på selveste nasjonaldagen. Det at vi endelig kan feire uten å tenke på avstand og antall nærkontakter er nesten til å få tårer i øynene av. Jeg gleder meg til fine gjester, og ikke minst til å reise rundt i landet vårt og se hvordan feiringen foregår, sier Desta Maria Beeder.

God morgen Norges Espen, Desta og Wenche tar på seg finstasen og inviterer til feiring fra Aker Brygge, der også Finn Schjøll, Christian Radich og Hans Majestet Kongens Garde 3. Gardekompani er på plass.

– I år synes jeg hele rammen rundt 17. mai er ekstra sterk. Den pågående krigen i Ukraina får en til å reflektere ekstra over at vi er et fritt og demokratisk land. Barnetoget er tilbake og vi skal ha fem timer med et tettpakket program, sier Espen Fiveland.

I løpet av den fem timer lange sendingen stikker kjente og kjære gjester innom.

Det blir nydelige musikkopplevelser av Daniel Kvammen, Hans Majestet kongens Garde og Klovner i kamp.

På gjestelisten står blant andre: Trygve Skaug, Statsminister Jonas Gahr Støre, Sigrid Bonde Tusvik med Korps United, Linni Meister og Mia Gundersen, Alex Rosen og Safari Shabani.

Vi er på plass på Skaugum der kronprinsparet hilser barnetoget, vi skal selvsagt til Slottsplassen og har for anledningen sendt ut Alex Rosén og Safari Shabani, som skal rapportere når barnetoget endelig er tilbake i hovedstadens gater.

I Ålesund er vi med drillklubben som vant to EM-gull i påsken, i Tromsø følger vi også barnetoget, mens vi i Bergen møter Norges eneste jentebuekorps. Vi skal blant annet også til Storfjord kommune i Troms, vi tar turen innom Finsehytta, det blir 17. mai-leker på Kvitsøy i Rogaland, og på Norefjell er vi med når kopplammene gjøres klare for 17. mai-feiring.

Hele God morgen Norge gleder seg til å feire dagen. Fra kl 07:55-13:00 med påfølgende reprise.

Ønsker du å bidra i vår sending? Legg ut et Instagram-bilde med #2hurra og kanskje dukker ditt bilde opp på skjermen.