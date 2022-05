Norske Haldis (97) ble TikTok-stjerne over natten

Det er aldri for sent å bli kjent på sosiale medier, noe som var realiteten til Haldis Jahr (97) og de andre beboerne på Nordseterhjemmet. I videoene deres får vi et innblikk i deres hverdag, som tilsynelatende består av «dagsfylla», Putin-piñataer og uforventede graviditetsoverraskelser.

Sammen med vernepleier Håkon Sand (31), som står bak kamera, har de nå fått titalls millioner visninger og over to millioner «likes». Mens andre TikTok-kjendiser synger og danser til trendy sanger, lager dagshjemmet overskrifter med sine beinskjørhet-bingoer og afterski-allsanger.

Til tross for sin alder, avslører Jahr nå at hun visste hva appen var, selv om hun kanskje ikke så for seg kjendisstatusen over natten:

– Jeg hadde selvfølgelig hørt om det, men jeg var ikke så veldig interessert i det akkurat da. For da var det flere «influencere» som var veldig fint sminket, men de var jo unge! Så det var ikke så interessant for meg, før Håkon ville begynne å lage videoer av oss, forteller hun til God morgen Norge.

«Litt på kanten»-humor

På dagsenteret er alle seniorene med på moroa, og både Jahr og Sand påpeker at humor er et viktig element i hverdagen hos dem. Nå åpner vernepleieren opp om hvordan hele TikTok-eventyret startet.

BONUSSØNN: Venneparet har kjent hverandre i ti år, og 97-åringen beskriver Sand som en bonussønn. Foto: God morgen Norge

– Det hele startet med en vits som var litt på kanten, så jeg tenkte jo først at jeg måtte sjekke hvor mye humor de hadde. Det var liksom sånn: «Mikke og Minnie gikk på tur i skogen – og så fikk Mikke Mus». Da kom det tre sekunder med stillhet, hvor jeg plutselig angret. Så kom heldigvis latteren, forteller han.

Videoen slo an hos både unge og eldre, som førte til at seertallet økte og økte. Alle ville nå ha en smak på hva Nordseterhjemmet hadde å tilby, men kjendisstatusen endte ikke bare på nett – for nå blir 97-åringen gjenkjent når hun er ute på handletur.

– Det har hendt noen ganger på Lambertseter, hvor de har pekt på meg og sagt: «Det er du som ville ta Putin!»,, forteller hun.

For Jahr er de «grove» vitsene og videoene bare latter og moro, men hun avslører nå at det har kommet reaksjoner – blant annet fra hennes egen innerste krets:

– Jeg har et oldebarn på åtte år. På juleaften kom han opp til meg og utbrøt: «Olde, jeg har funnet deg på Tiktok, og en av dem er litt på kanten!»

Oppskriften på et langt liv

97-åringen har bodd i samme borettslag i nesten 70 år, sammen med sin 36 år gamle datter som jobber med barn og unge. Hun bor i fjerde etasje, med 42 trappetrinn, som hun går opp og ned selv hver eneste dag. Nå avslører Jahr hemmeligheten bak sin ungddommelighet og lange liv.

– Jeg liker veldig godt å gå ut med rulatoren, og jeg har barnebarn som bor borte ved Karlsrud. Det er akkurat 1000 meter bort, og jeg går både frem og tilbake selv. Så det blir to kilometer på meg hver gang, forteller den spreke 97-åringen.

Hun legger heller ikke skjul på én viktig detalj som kan ha hjulpet henne i det lange løp:

– Jeg vokste opp på Vålerenga i de fattige 1930-årene, hvor vi gikk mye på ski i Østmarka. Jeg har også dratt på mange lange sykkelturer hver søndag, hvor jeg syklet en og en halv mil fra Lambertseter til Greverud, og tilbake igjen.

– Også tror jeg at vi skal legge til nysgjerrigheten og humøret, som kan bidra til høy alder?

– Ja, det hjelper ikke om man bare er sur og har andre tanker hele tiden, skyter hun tilbake.

For sur er hun nemlig aldri, bortsett fra når hun slår løs på Putin-piñataen, selvfølgelig. Videoen har nå bikket nesten 600.000 «likes», med 5,5 millioner visninger.

Lite visste hun at videoen på Nordseterhjemmet skulle nå lenger ut enn våre landegrenser. For kort tid tok en ukrainer bosatt i Danmark kontakt.

– Det var én i Danmark som hadde bodd der i ti år. Hun så videoen, og skjønte at folket i Norge har så gode tanker og varme følelser for de som lider i Ukraina. Hun syntes det var så godt å tenke på at nabolandene også tenkte på dem, spesielt da hun så en dame litt opp i årene som fant på noe sånt.

To dager senere fant hun plutselig blomster og brev på døra, som var signert fra ukrainerne i Danmark, med en spesiell hilsen:

– På brevet refererte hun til meg som en av «de allierte», og at hun har mye familie i Ukraina som hun tenker på. Dette var jo bare tre eller fire uker etter at krigen hadde brutt ut, så det var fortsatt veldig varmt og nært, avslutter hun.