– Det er det dummeste jeg har hørt!

Ordfører i Sørfold kommune i Nordland må kjøre gjennom 14 tunneler hver eneste dag for å komme seg på jobb på rådhuset.

– Dette er tunnel nummer 11 og her pleier det å være så mye vann som fryser til is at det må saltes på vinteren. Tunnelene er for smale og for lave. De har heller ikke vann for å kunne drive slukking dersom det skulle skje en ulykke, sier Gisle Erik Hansen, ordfører for Senterpartiet i Sørfold kommune.

Det er til sammen 16 tuneller på den eneste hovedforbindelsen på E6 igjennom kommune. De oppfyller ikke dagens sikkerhetskrav.

SKUFFET: – Vi hadde håpet at det kom penger til det nye veiprosjektet igjennom kommunen, sier Gisle-Erik Hansen, ordfører (Sp) i Sørfold kommune i Nordland. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

Når to trailere møtes i tunnelen er det så trangt om plassen at sjåførene ofte må ta inn speilene slik at de kan passere hverandre. Dette fører til lange køer og utålmodige trafikanter som må vente.

Strekningen er et mareritt

– Det er veldig vanskelig å møtes siden det er så smale tunneler her. Det er rett og slett et mareritt, forteller Andreas Ovdal fra Sverige.

Han er sjåfør hos Axess Logistics Norge og gruer seg til å kjøre strekningen, spesielt på vinterstid.

Fylkesordføreren i Nordland, Tomas Norvoll (Ap) er enig i at Sørfold-tunellene må prioriteres.

– Ja, denne veien er farlig og snart ulovlig. Man får snart ikke dispensasjon til å bruke tunnelene lenger, og man ser dødsulykker på strekningen årlig, sier Nordvoll.

Ny vei står på tredjeplass på prioriteringslisten til Statens vegvesen som ble lansert denne uken. Prosjekt er allerede klart og består av 45 kilometer vei, tuneller og bruer til over ti milliarder kroner.

Utsatt på ubestemt tid

Byggetiden er anslått til mellom fire og seks år.

TRANGT: Slike situasjoner skaper ofte lange køer og irriterte bilister. Foto: Robin Jensen / TV 2

Ny vei kan stå ferdig og tas i bruk innen 2028, men det forutsatte at Stortinget vedtok utbyggingen innen utgangen av 2021. Solberg-regjeringen lovet penger i valgkampen i 2021.

Det kom 50 millioner til å starte forarbeidet til prosjektet, men ingen fullfinansiering.

Alle nye og store byggeprosjekter er utsatt på ubestemt tid og skal vurderes på nytt.

– Dette er fordi at vi er i en situasjon i Norge nå hvor vi må prioritere forsvar, sivilt beredskap og finansiering av et høyt antall med flyktninger fra Ukraina som kommer. Da må alle departementer bidra, også samferdselsdepartementet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) til TV 2.

Samferdselsministeren påpeker at Sørfold-tunellene skal prioriteres.

– Har du fått sparekniven over deg?

– Nei, det vil jeg ikke si er en riktig beskrivelse, men vi har fått et oppdrag som er helt naturlig når det er andre samfunnsoppgaver som må prioriteres. Da må også vi være med på å bidra, sier Nygård.

– Det er det dummeste

Yrkessjåfør Andreas Ovdal er oppgitt.

– Det er det dummeste jeg har hørt. Gode veier er viktig slik at man får frem viktige varer igjennom Norge på en trygg måte, sier Andreas Ovdal, sjåfør i Axess Logistics.

RASER: – Jeg gruer meg til å kjøre på nordnorske veier på vinterstid, sier Andreas Ovdal, sjåfør i Axess Logistics. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

Ved å bygge store deler av den nye veien i en ny trase, frigjøres den gamle E6 til beredskapsvei. Det gir rask omkjøring og vesentlig bedre samfunnssikkerhet.

Prosjektets hovedmål er å oppfylle tunnelsikkerhetsforskriften og gi økt trafikksikkerhet langs hele strekningen. En mer forutsigbar transport og økt fremkommelighet på vinterstid er viktig.

Bruk pengene på vei

En ny vei redusere omkjøringstiden fra mer enn 11 timer til under to timer. Reisetiden mellom Fauske og Narvik reduseres også med inntil 25 minutter.

– Vi har kommet dit at landet har en svær rikdom som man må forvalte, og da mener jeg at en del av rikdommen kan omplasseres til å bygge en god hovedfartsåre igjennom nasjonen. Det er vel så godt som å la pengene stå på et fond i utlandet, sier Gisle Erik Hansen, ordfører i Sørfold i Nordland.

Han er skuffet og skal nå jobbe knallhard for at det kommer penger i statsbudsjettet til høsten.

– Ja, for vi lå veldig langt fremme i 2018, men så ble det utsatt. Når det på nytt blir sådd tvil om gjennomføringen, ja da blir vi skuffet, sier Hansen.