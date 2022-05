Seks personer tiltalt for grov hvitvasking

Torsdag varsler Oslo politidistrikt at seks personer er tiltalt for grov hvitvasking av koronamidler.

De seks personene er tiltalt for å ha hvitvasket et bedrageriutbytte NAVs lønnskompensasjonsordning i forbindelse med koronapandemien.

– Oslo Tingrett dømte i desember 2021 en av bakmennene til 5,5 års ubetinget fengsel for grov utnyttelse av stønadsordningen. Mannen sørget for at over 300 stjålne identiteter ble registrert som arbeidstakere i 11 selskaper, står det i pressemeldingen fra politiet.

Mannen meldte inn fiktive arbeidstakere med høy inntekt for å danne grunnlag for maksimal lønnskompensasjon.

– På grunnlag av de uriktige opplysningene i søknadene utbetalte NAV til sammen ca. 10 millioner kroner. Mannen ble også dømt for forsøk på ca. 7 millioner kroner som ble stanset da NAV fattet mistanke, skriver politiet.

En av de andre som er tiltalt for den grove hvitvaskingen ble i mars dømt til 1 år og 5 måneders fengsel for hvitvasking av 1,3 millioner av dette utbyttet.

Totalt blir seks personer tiltalt og beløpene skal ha variert mellom 150.000 kroner og 1.350.000.