I dag legger finansminister Trygve Slagsvold Vedum fram revidert nasjonalbudsjett. Her er det blant annet knyttet stor spenning til hva man velger å gjøre med momsfritaket på elbiler.

De fleste ventet at det ville innføres avgifter på elbiler som koster mer enn 600.000 kroner fra 1. januar 2023. Det Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV alle kommunisert tidligere.

Men etter det NRK og VG erfarer, vil forslaget i stedet gå ut på å fjerne hele momsfritaket på alle elbiler – og i stedet innføre en tilskuddsordning.

Blir dyrere

Tilskuddordningen skal speile et merverdiavgiftsfritak for kjøpsbeløp opp til 500.000 kroner.

Det betyr en kontantstøtteordning i stedet for momsfritak. Systemet vil i praksis innebære at biler som koster opptil 500.000 kroner ikke blir noe dyrere enn i dag.

Men alle biler som koster mer, vil bli dyrere. Det omfatter for eksempel Norges mest solgte bil så langt i 2022: Tesla Model Y.

NAF: 2022 blir det siste året uten avgifter

– Ubrukelig forslag

– Regjeringens forslag til moms på elbil er håpløst, uforutsigbart og ubrukelig. Dette spenner bein under Norges mest vellykkede klimatiltak, sier Elbilforeningens generalsekretær Christina Bu.

Elbilforeningen er ikke overraskende svært kritisk til at regjeringen i dagens forslag til revidert nasjonalbudsjett i stedet for toppmoms plutselig foreslår å innføre full moms på elbiler, kombinert med det de karakteriserer som en tungvint og utrygg subsidieordning.

– I går var vi på god vei mot å nå Stortingets mål om kun elbiler i nybilsalget i 2025. I dag foreslår regjeringen å ta en stor omvei. Det har vi ikke tid til i klimapolitikken, sier Christina Bu og legger til at det er uforståelig at Jonas Gahr Støre snubler på målstreken.



– Han kunne løpt i mål i 2025 og gjort Norge til verdens første land som elektrifiserer hele nybilsalget. Nå er plutselig alt i spill.

Moms på elbil kan gi deg kontantstøtte på 150.000 kroner

– Vil bremses kraftig ned

Elbilforeningen peker videre på at regjeringen allerede har gitt det første eksempelet på uforutsigbarhet ved å både bryte løftet om en avgiftsbasert ordning og dessuten øke kostnadene også under 600.000 kroner, i strid med løftet i regjeringsplattformen.

– Vi er bekymret for at den pågående utskiftingen av en forurensende bilpark, vil bremses kraftig ned. Elbilpolitikken har fått vanlige folk med på det grønne skiftet, men nå risikerer regjeringen å miste dem på veien. Det er dårlig nytt for norsk klimapolitikk, sier Christina Bu.

– Overraskende

Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen følger bilmarkedet tett. Han er også overrasket over forslaget til regjeringen.

– Og jeg er ikke den eneste. Vi vet at momsfritak er en av de mest avgjørende grunnene til at mange velger elbil. I tillegg går dette forslaget imot de signalene som ble sendt ut på forhånd. Baksiden av dette, er selvsagt at forutsigbarheten til bransjen blir dårlig. Jeg tipper det er mange på importørsiden i Norge som akkurat nå sitter og klør seg i hodet, sier han.

Det skal understrekes at revidert nasjonalbudsjett legges fram først klokken 10.45. Saken oppdateres.

Video: Denne elbilnyheten knuser Tesla på rekkevidde:

En ting er helt avgjørende for at nordmenn kjøper elbil