Ekspert: Sverige og Finland har sett konsekvensene av å stå utenfor

– Det har lenge blitt sagt at Norge er NATO i nord. Mye tyder på at vi må slutte å si det, sier senior forsvarsanalytiker Per Erik Solli ved Norsk utenrikspolitisk institutt til TV 2.

Torsdag uttaler president Saulo Niinistö og statsminister Sanna Marin at de mener Finland bør bli NATO-medlemmer.

Begge er fra partier som i utgangspunktet er imot å bli medlem av forsvarsalliansen.

Senere i dag skal partiene i Finland ha møter hvor de skal diskutere medlemskapet, før det blir en politisk debatt i ettermiddag. Det finske sosialdemokratiske partiet er det største regjeringspartiet, og de skal ta stilling til NATO-spørsmålet under et internmøte på lørdag.

SIER JA: Finlands president Sauli Niinistö (t.h.) og Finlands statsminister Sanna Marin mener landet bør søke om NATO-medlemskap. Bildet er fra februar. Foto: AFP / NTB

Fortsatt gjenstår flere formaliteter før de kan bli medlem.

Det er Niinistö, sammen med utenriks- og sikkerhetspolitikkomiteen i den finske nasjonalforsamlingen, som formelt skal ta stilling til om Finland skal bli Nato-medlem. Det vil skje søndag, skriver NTB, som siterer nyhetsbyråene TT og AFP.

Når de folkevalgte har fattet et vedtak og gått inn for medlemskap, kan Finland sende sin søknad til Nato.

En votering kan skje allerede tidlig neste uke, tror Per Erik Solli.

Også i Sverige pågår NATO-debatten. Ifølge den svenske avisen Expressen kommer den svenske regjeringen til å bestemme seg for om de skal søke om medlemskap mandag.

– Rekordraskt

EKSPLOSJON: En eksplosjon nær stårverket i Mariupol. Det er i øst i Ukraina krigen nå i hovedsak foregår. Foto: ALEXANDER ERMOCHENKO / Reuters / NTB

For å bli NATO-medlem, må et land først få status som invitert. For Finland og Sverige sin del kan det ta rundt to uker og er rekordtempo, sier Solli.

Når man er invitert, blir man invitert til alle NATO-møter og får talerett, men ikke stemmerett.

Deretter må hvert enkelt NATO-land ratifisere søknaden til landet som leverer søknad. Det betyr at Stortinget i Norge må samles for å godkjenne de eventuelle søknadene fra Finland og Sverige.

– Vanligvis tar det rundt ett år bli NATO-medlem, men krigen i Ukraina og Russlands trusler gjør at dette kan i beste fall ta bare noen måneder. Det er også rekordraskt, sier Solli.

Fordeler

Det er krigen i Ukraina som har satt fart på NATO-diskusjonen i Sverige og Finland.

Solli mener Sverige og Finland har sett konsekvensene av å stå utenfor alliansen.

– Sverige og Finland har sett hvor liten verdi det er å være partnerland, fordi man er sårbar for direkteangrep. De har skjønt at NATO forsvarer hver millimeter av hvert medlemsland, sier forsvarsanalytiker Per Erik Solli, som også jobber som seniorrådgiver ved Nord universitet i Bodø.

Dersom Sverige og Finland blir med i NATO, har det først og fremst fordeler for dem når det gjelder forsvar og sikkerhet.

Men han sier det også har fordeler for Norge og nordområdene.

– Hvis det er behov for å gjøre noe sikkerhetspolitisk og militært i nordområdene, er det også to andre land som har interesser for at det skjer og kan argumentere for det i NATO, sier Solli.

– Hvis det er behov for å forsvare Norge og Norden, har det norske forsvaret to nye allierte naboland som kan samarbeide grenseløst.

Han mener regionen blir mer stabil om alle land i Norden blir NATO-medlemmer

– Fra sikkerhetspolitisk ståsted vil det stabilisere situasjonen og øker tryggheten, og det blir mer forutsigbarhet, sier han.