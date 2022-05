Høyesterett avviste Navalnyj-klage

Den russiske føderasjonens høyesterett skal ha avvist en klage fra den fengslede, Putin-kritikeren Aleksej Navalnyjs.

Dette melder det russiske nyhetsbyrået Ria Novosti torsdag, som sier de var til stede i rettsalen.

– Retten nektet å sende klagen til behandling i kassasjonsinstansen, skal det ha blitt sagt i retten.

Navalnyj ble tiltalt for å ha ærekrenket veteranen Ignat Artemenko i en Twittermelding for snart to år siden.

Påtalemyndigheten mente at Navalnyj begikk en injurie mot veteranen etter å ha publisert denne Twitter-meldingen, hvor han langet ut mot flere som deltok i en Russia Today reklamevideo.

I februar 2021 fikk Navalnyj en bot på 850 000 russiske rubler, som ble klaget inn av forsvaret til Putin-kritikeren.

Navalnyj sitter nå i fengsel, og ble 22. mars dømt ti ni år for underslag og forakt for retten, etter at påtalemyndighetene den gang hevdet at han hadde stjålet store pengesummer fra egne organisasjoner.