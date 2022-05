Tungt EM-slag for Norge: – Da jeg så det, tenkte jeg bare «shit»

LSK Kvinner- og landslagskeeper Cecilie Fiskerstrand er ute resten av sesongen med en korsbåndsskade. Det bekrefter LSK Kvinner på sine nettsider.

– Hun er naturligvis lei seg og skuffet, og trenger noen dager nå. Det er klart at vi mister en av våre viktigste spillere, også må vi se på hvilke muligheter vi har for en eventuell erstatter, sier LSK-trener Knut Slatleim til TV 2.

Landslagskeeperen pådro seg skaden på onsdagens LSK-trening. Hun går dermed glipp av sommerens europamesterskap med det norske landslaget.

– Det er først og fremst kjedelig for Cecilie. Man blir veldig lei seg på hennes vegne. Hun skulle gå inn i EM som keeper nummer én, og få den muligheten med alt det innebærer, sier landslagstrener Martin Sjögren til TV 2.

26 år gamle Fiskerstrand er det klare førstevalget på keeperplass for Norge, og står med 44 A-landskamper. Øvrige keepere i troppen er Vålerenga-målvakt Guro Pettersen, Stabæks Sunniva Skoglund, og Branns Aurora Mikalsen.

Sjögren sa til TV 2 i februar at det kom til å bli viktig å bygge erfaring på keeperplass, om en eventuell skadesituasjon skulle oppstå. Det ser nå ut til å ha vært en smart beslutning. Landslagstreneren er imidlertid klar på at en erstatter ikke har blitt avgjort enda.

LANDSLAGSTRENER: Martin Sjögren er hovedtrener for det kvinnelige landslaget. Foto: FLORION GOGA

– Vi har jo forsøkt å spre spilletiden ut, både i vår og i høst, egentlig om akkurat denne situasjonen skulle oppstå. Keeperne vi har med oss har jo ingen erfaring i et mesterskap. Det får vi ikke gjort så mye med, men vi skal gjøre hele keeperteamet klart. Posisjonen er åpen.

– Det er altså ikke klart hvem som kommer inn som erstatter?

– Absolutt ikke. Vi har tre-fire stykk som har vært bak Cecilie. De er en veldig jevn gruppe keepere med litt ulike kvaliteter. Keeperplassen er helt åpen.

HARDT SLAG: Tapet av Cecilie Fiskerstrand (t.v.) er et hardt slag, sier Martin Sjögren. Foto: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN

Landslagstreneren vil først og fremst uttrykke sin medlidenhet og støtte for Fiskerstrand, som han hadde kontakt med onsdag etter skaden.

– Det er et hardt slag for alle. Fremfor alt er det så kjedelig for Cecilie sin del, sier Sjögren.

TV 2s ekspert: – Kan være avgjørende

TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen ble lei seg da skadenyheten kom.

– Da jeg så det, tenkte jeg bare «shit». Det er utrolig trist for henne, LSK og landslaget, sier Gulbrandsen.

Fotballeksperten har selv spilt på det norske landslaget, og står med 183 kamper i rødt, hvitt og blått. Hun påpeker at en skade som dette kan bli kritisk for EM-håpet.

– Vi mister rutine, noe som kan være avgjørende i et mesterskap. Hun har vært soleklart førstevalg, og nå må vi bare håpe på at noen av de andre vokser med oppgaven, konkluderer eksperten.