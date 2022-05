Fatter ikke forvandlingen: – Hvordan har dere fått til dette?!

På fire dager forvandlet Tid for hage parets kjedelige uteområde til en frodig og spennende familiehage med mange bruksområder. Planter, trær, utestue, spiseplass og pizzaovn var bare noen av ingrediensene.

– Se, se hva vi har! Jeg holder på å tisse meg ut, utbrøt Nora Børø da hun fikk se uteplassen.

Begeistringen var stor, og nå i ettertid forteller Nora at de tilbringer hvert ledige øyeblikk ute i hagen. Og når det gjelder de neste sommerferiene, så er det bestemt at de skal tilbringes hjemme.

En utfordrende tomt

Før oppussingen var uteplassen flat, kjedelig og preget av en diger plass for biloppstilling. Tomten ligger nede i en dump, med en del innsyn og begrenset med sol.

FØR: Kjedelig uteområde med en flat plen og mye belegningsstein. Foto: Pandora Film/TV 2

– Vi ønsker å få det meste ut av lyset, og å kunne sitte ute og nyte et glass en helt vanlig dag – altså også i regnvær. Ly mot innsyn, sosialt, lunt og lyst og ikke så mye parkeringsplass, forklarte Nora før Tid for hage gikk i gang med prosjektet.

Hagen var altså preget av mye belegningsstein, plen og en del busker og trær, men manglet fine oppholdsplasser og ly mot vær og vind.

Designerens grep

Designer Therese Knutsen ønsket å ta bort en del av parkeringsplassen og heller legge vekt på å lage en frodig oase med levegger, utestue og masse grønt. Hele området fremstod som litt gammeldags. Derfor tok Therese disse grepene for å få en mer moderne følelse:

ETTER: Grønt og frodig med mange fine plasser. Foto: Pandora Film/TV 2

Dekke til belegningsstein foran huset med terrassebord. Det vil stå mer i stil med huset, og skape gode flater for bruk og møblering.

Rydde opp i planteutvalg. Fra før av fantes et staudebed med mye forskjellig, Therese vil gå for grønt variert bladverk og innslag av kun en farge – nemlig gult.

Bygge levegger i cortenstål for å tydelig ramme inn hageområdet.

Gjenta cortenstålet i kasser som kan brukes til grønnsaksdyrking.

Bygge en stilren utestue med glasstak og loungeområde.

Gjøre den flate plenen mer spennende ved å bygge grønne, skulpturelle hauger med plen på.

Se hva som ble brukt av planter, møbler og interiør her.

Terrasseområdet

Ved utgangen fra stuen ble det lagt terrasse på den eksisterende belegningssteinen. Nivået ble dermed hevet slik at man kommer direkte ut fra huset. Samtidig ga denne nivåhevingen en tydelig overgang til plen og bed.

På parkeringssiden av terrassen ble det satt opp levegg – både for å skjerme mot innsyn, men også for å lage et tydeligere skille mellom bilens plass og familiens avslappingsområde.

TID FOR FEST: Med pizzaovn og plass til mange på terrassen. Foto: Pandora Film/TV 2

I andre enden av terrassen ble det også satt opp en liten vegg for å skjerme mot trekk. Denne danner også en bakvegg for en liten kjøkkenbenk med pizzaovn.

Det er en sosial familie som bor her. Derfor valgte Therese et stort spisebord med plass til mange.

«Gapahuk» med snedig konstruksjon

Utestuen ble laget som en «gapahuk» med en tett bakvegg, stolper i front og åpent på sidene. Trematerialene ble malt sorte, og takkonstruksjonen ble laget slik at man kunne montere glassplater for å få det lyst og fint.

UTESTUE: Den åpne konstruksjonen gir god kontakt med resten av hagen. Foto: Pandora Film/TV 2

På den ene siden ble det montert fleksible veggfelt – en snedig konstruksjon som gjør at plankeveggen kan være åpen. Altså man kan se ut mellom plankene, eller de kan vris på slik at veggen blir tett. Denne veggen ble laget slik, siden det ofte kommer trekk ned dalen på den siden av huset.

MAGISK VEGG: Plankene kan vris slik at veggen enten er åpen eller tett. Foto: Pandora Film/TV 2

Møbleringen i utestuen bestod av huseiernes grå utesofa, og et nytt bord med gassbrenner i. Designer Therese vil alltid ha elementene jord, ild, og vann med i hagene sine.

Også et lite lønnetre fikk plass i utestuen – en fin lys vokseplass.

LYST: Glasstaket gjør utestuen lys, og ild i bordet gjøre det lunt. Foto: Pandora Film/TV 2

Grønt, frodig og naturlig

Hagen bestod av ganske mye plen. Det meste av den ble beholdt, men langs kanten av terrassene og leveggene ble det anlagt større bed.

FRODIG: Både nye og gamle planter utgjør nå de nye bedene. Foto: Pandora Film/TV 2

Får å få til de store bedene ble gress fjernet, jorden bearbeidet for å bli luftig og fin, og en del ny jord og gjødsel ble tilført. Bedene har buede kanter mot plenen. Dette ble laget i stand ved å bruke ferdigkjøpte gresskanter som ble bøyd til og skjøtet sammen til lange lengder.

VANN: Et vannspeil i bedet gir fine speilbilder. Foto: Pandora Film/TV 2

I bedene ble det brukt masse planter som har fint bladverk, men også en del blomstrende stauder og sommerblomster. Designer Therese hadde lagt merke til at hageeierne likte gult, så gule blomster, sammen med alt det grønne.

STEIN: Store steiner lager myke overganger mellom terrasse og beplanting. Foto: Pandora Film/TV 2

For å myke enda mer opp i overgangene mellom terrassen og det grønne ble det plassert en del store steiner. Et vannkar fikk også plass mellom stauder og vintergrønne vekster.

Skulpturell plen

Der belegningssteinen var fjernet, og det skulle legges ny plen, hadde Therese en ide om å lage små grønne hauger med gress på.

Disse ble laget ved hjelp av glassopor – et materiale som består av resirkulert glass. Det brukes ofte til landskapsarbeid, der man trenger stabile masser som kan holde på formen og som samtidig er drenerende. Et alternativ ville være å bruke grus for å lage slike hauger.

Når dungene var passe store ble det lagt fiberduk over dem. Deretter et godt lag jord, og til slutt ble jorden valset før plenen ble rullet ut.

HAUGER: Skulpturelle gresshauger foran leveggene. Foto: Pandora Film/TV 2

Tilbringer hvert ledige øyeblikk i hagen

Nora Børø forteller i dag at hagen har vært veldig mye brukt.

– Erik er blitt besatt av å lage pizza, og har gått til innkjøp av en vekt som kan måle små gram med gjær. Vi koser oss ute både på spiseplassen og under tak – og er faktisk blitt ordentlige hagefolk, sier Nora.

PIZZA: Det lages mye pizza i den nye ovnen. Foto: Pandora Film/TV 2

Grunnen til at hun sier det, er at hun nå vet forskjell på stauder og sommerblomster, sier hun. Den nye interessen har også ført til såing av grønnsaksplanter i år – og den første salaten er allerede plantet ut.

Men har de forandret på noe?

– Nei, vi har ikke forandret på én ting, men vi har bygget en bod på baksiden av utestuen. Det var etter råd fra designer Therese. Der kan vi oppbevare møbler og puter, sier Nora.

FESTPLASS: Det er bare å velge hvor man vil sitte. Foto: Pandora Film/TV 2

Og haugene i gresset, hvordan har det gått med dem?

– Haugene har fått navn etter fjelltopper, og de bestiges hver dag av vår lille datter Lotte. Vassfjellet er en av haugene, et veldig populært fjell!

Nora avslutter med å fortelle at de neste sommerferiene skal tilbringes i hagen, og at det skal avholdes mange «Tid for å være i hagen»-fester her.

