Første nordmann i engelsk fotball: – Det henger ikke på greip!

REAGERER: Einar Jan Aas, tidenes første nordmann i engelsk toppdivisjon, synes dagens fotballspillere tjener for mye.

– Det er jo så svimlende summer at jeg ikke klarer å ta det helt innover meg. Og det burde ikke være på dette nivået.

Et hjertesukk om summene det snakkes om i forbindelse med den siste nordmannen som skal spille i engelsk fotball, Erling Braut Haaland.

Einar Jan Aas var første nordmann som prøvde seg i engelsk fotball. i 1981 ble han hentet til Notting Forrest fra Bayern München. Nottingham var på den tiden et av de beste engelske lagene.

– Ja, klubben vant året før jeg kom, det som i dag tilsvarer Champions League, understreker Aas.

– Du tok samme vei til engelsk fotball som Erling Braut Haaland gjør nå, via tysk fotball?

– Ja, Bayern München kjøpte meg fra Moss for omlag 600 000 kroner, etter to sesonger i Bundesliga ble jeg hentet av Nottingham for vel 2 millioner kroner.

Reagerer på Haaland-lønn: – Hvem er verdt det?

Det er rapportert at Haaland vil få en svimlende lønn i City på neste fire millioner kroner. Tilbake på 80-tallet tjente Aas én million i året.

– Jeg misunner ingen av dem som tjener mye penger på fotballen, og jeg ønsker ikke at jeg skulle vært født noen tiår senere, sier Einar Jan Aas som etter karrieren jobbet i bank på hjemstedet Moss.

– Men de lønningene som toppspillerne får i England nå henger jo ikke helt på greip. I løpet av to dager har Haaland tjent det samme som jeg gjorde på ett år.

– Ja, hva var lønnen i Nottingham?

– Jeg tjente rundt én million kroner i året og av dette ble det trukket skatt så jeg kom ikke tilbake til Norge som noen rik mann. Men det er jo markedet som bestemmer og hvis noen er villig til å betale Haaland 4 millioner kroner i uka så er det bare å ta imot.



– Men hvem er det som trenger å tjene så mye? Hvem er verdt det? spør Einar Jan Aas.

Feiret hat trick som Haaland

Spilte i Bayern München

Einar Jan Aas fikk med seg to seriemesterskap med Bayern før han dro til Nottingham. Han trivdes ikke helt i den tyske klubben .

– Jeg spilte kanskje en tredel av kampene til Bayern og mange ville vært fornøyd med det, jeg var ikke så opptatt av å være proff fotballspiller, jeg ville spille når det var kamp.

Under den legendariske manageren, Brian Clough, ble Einar Jan Aas kaptein for Nottingham Forest.