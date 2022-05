Flere står i kø for å se illeluktende penisblomst

Planten Amorphophallus titanum, som også kalles penisplante og likblomst, vekker stor oppsikt på grunn av sitt spesielle utseende og lukt.

Det fører til at flere velger å stå i kø for å få et glimt av planten som vanligvis bare blomstrer hvert 15. år.

LUKTER: Penisblomster lukter ekkelt for å lokke til seg insekter. Foto: Jens Astrup / Statens Naturhistoriske Museum

– Det er ganske vilt. Folk står definitivt i kø for å se den, og ofte i lang tid når den først har åpnet seg, sier forsker og botaniker ved Statens Naturhistoriske Museum, Louise Isager Ahl til TV 2.

Planten klarer nemlig å spire cirka annet hvert år i Botanisk hage i København.

Se video av penisblomsten øverst i saken.

Lukter fælt

Hver gang planten blomstrer blir det stor trafikk inn til Palmehuset hvor den står plassert.

Årsaken til at penisblomsten også går under navnet likblomst, kommer av dens helt spesielle lukt.

– Planten prøver å produsere lukten av et lik eller råttent kjøtt for å tiltrekke seg fluer og biller, forklarer Ahl.

Den kalles også for «kjempe arum» og «kadaverblomst» fordi den ligner på dem i form og farge.

Det var Se og hør Danmark som først omtalte saken.

Vokser ti centimeter om dagen

Amorphophallus titanum vokser ti centimeter i døgnet rett før den blomstrer.

– For planten handler det om å gjøre blomsten så høy og stor som mulig. Den krever mye energi, sier Ahl.

BLOMSTRER: Slik ser planten ut når den blomstrer. Foto: Statens Naturhistoriske Museum

Hun forklarer videre at deres plante kommer til å bli litt over 150 centimeter i år. Den offisielle rekorden for en slik art er 306 centimeter, og ble målt i Bonn Botanical Garden i 2003.

Likblomsten liker seg best på Sumatra i Indonesia og er en truet art. Årsaken til at den har havnet i Danmark er fordi København fikk den tilsendt fra botanisk hage i Bonn.

– En av de viktige rollene for botaniske hager er å hjelpe til med bevaring av truede plantearter, og en måte å gjøre det på er ved å dele plantene dine med andre botaniske hager, forklarer Ahl.